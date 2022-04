S těmito chytrými brýlemi půjde hrát hry nebo sledovat filmy kdekoliv, nikdo to přitom nepozná

Zatímco ještě před pár lety bylo naprosto nemyslitelné využívat telefon k brouzdání po internetu, sledování filmů, poslouchání hudby a chatování se známými, tak aktuálně už se jedná o naprosto normální věc, se kterou se tak nějak počítá. Pravdou ale je, že technologie se neustále vyvíjí a pokrok jednoduše nelze zastavit. To, co nám momentálně připadá jakožto vzdálená budoucnost, bude stejně jako tehdy zanedlouho vyplněno. Aktuálně se svět hodně zabývá vývojem různých chytrých brýlí, které by nám měly zjednodušit či zpříjemnit každodenní fungování. I tohle se před nějakou dobou zdálo jako nemožné a vzdálené, opak je ale pravdou.

Na crowdfundingovém portálu Kickstarter se totiž nedávno objevily speciální chytré brýle, u kterých si řeknete, že musely přijít z budoucnosti. Konkrétně je řeč o chytrých brýlích VITURE One XR, díky kterým můžete hrát veškeré vaše oblíbené hry či sledovat pořady úplně odkudkoliv. Tyto brýle vám dokáží promítnout zhruba 120″ obrazovku do reálného prostoru v rozlišení 1080p při 60 FPS, na které si můžete spustit prakticky jakýkoliv obsah. Hraní her i sledování pořadů na těchto brýlích funguje samozřejmě na principu streamování, a to buď skrze herní streamovací platformu, anebo můžete využít Remote Play s tím, že si doma zapnete vaši konzoli a následně si necháte obraz přenášet přímo do brýlí. Toho můžete docílit buď pomocí Wi-Fi, anebo klidně s využitím 5G. Pak už vám jen stačí dostatečně rychlé připojení k internetu, popřípadě s ovladačem, a rázem můžete začít hrát hry či sledovat vaše oblíbené pořady odkudkoliv.

Brýle VITURE One XR jsou prvním nositelným zařízením, které nabízí systém Google Android TV. Součástí systému jsou pak všemožné herní platformy a streamovací služby, s jejichž využitím můžete hrát oblíbené hry, sledovat pořady nebo poslouchat hudbu. Nechybí služby Google Stadia, GeForce Now, Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube a mnoho dalších. Kromě 120″ virtuální obrazovky se pak brýle VITURE One XR mohou pochlubit také reproduktory Harman, 3200 mAh baterií a váhou pouhých 78 gramů. Co se pak týče navigace v rámci systému, tak s tou vám pomůže speciální „náhrdelník“, který mimo jiné disponuje také tlačítky pro navigaci. Pokud byste chtěli tento projekt podpořit, tak můžete přímo na jeho stránce na Kickstarteru. Cílem vývojářů bylo od příznivců získat 20 tisíc dolarů, v době psaní tohoto článku už je však vybráno přes 250 tisíc dolarů s tím, že do konce kampaně zbývá ještě dlouhých 33 dní.

Kampaň brýlí VITURE One XR otevřete klepnutím zde