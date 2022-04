iPhone zachránil život snowboardisty v Alpách

Příběh snowboardisty Tima Blakeyho dokazuje, jak je dobré mít vždy po ruce svůj smartphone. Tento sportovec šel jezdit do Alp, ovšem spadl do téměř pětimetrové trhliny kryté sněhem. V této svízelné situaci měl Tim Blakey svůj iPhone nabitý pouze na 3 %, která ale stačila na to, aby pětinásobným stisknutím vypínače spustil nouzovou funkci SOS. I tak se mu podařilo zkontaktovat záchrannou službu asi po 20 minutách. Naštěstí měl s sebou powerbanku, bez níž by se mu asi záchranáře kontaktovat vůbec nepodařilo.

Blakeyho našli po 45 minutách. Byl mu zavolán vrtulník, který jej dopravil do nemocnice. Tu opustil ještě týž den pouze s poraněným vazem v kotníku. Michael Schwarzle, záchranář, jenž jej nalezl, řekl, že měl obrovské štěstí, že ve výšce přes 3 tisíce metrů měl mobilní signál. Zároveň dodal, že o tři dny později se účastnil podobné záchranné akce. V tomto případě ale sportovec spadl do třicetimetrové trhliny a zemřel. Po svém zachránění Blakey na svém Instagramu velmi chválil a děkoval švýcarským záchranným službám a apeloval na ostatní, aby při podobných sjezdech byli opatrnější než on. Rovněž poděkoval Applu za předvídavost při vytvoření funkce Emergency SOS.

