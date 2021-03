Apple Watch zachránily muže před utonutím v ledové vodě

V poslední době se začínají opět množit příběhy o tom jak chytré hodinky od Applu zachránily svým nositelům život. Pokud vás příběhy tohoto typu baví, máme pro vás další do sbírky. Tentokrát se jedná o příběh muže, kterému jeho Apple Watch zachránily život poté, co se propadl na tenkém ledě. Nutno podotknout, že William Rogers ze Somersworthu v New Hampshire nebyl na ledě žádným nováčkem. Prakticky celý život se věnoval bruslení, které také vyučoval, tyto zkušenosti před nehodou na ledě bohužel nezachránily.

O případu informovala místní média. Ve chvíli, kdy se pod Rogersem propadl led, se zrovna v okolí nenacházel nikdo jiný. Rogers uvedl, že se po pádu do ledové vody zpočátku pokoušel ze všech sil nepanikařit, několik dlouhých minut ale nebyl schopný se z vody dostat, a tuto situaci on sám popisuje jako strašlivou. Po chvíli začal Rogers podle svých vlastních slov pociťovat počínající příznaky podchlazení, a začal sám sebe přesvědčovat, aby nepanikařil a uvědomil si, jaké možnosti má právě k dispozici. Rogers sice u sebe neměl svůj mobilní telefon, vzpomněl si ale, že má na ruce své Apple Watch. Jejich prostřednictvím rychle vytočil číslo tísňové linky, kde posléze popsal, v jaké situaci se právě nachází, a upozornil na to, že za dalších deset minut už možná nebude schopen odpovídat. Hasičům naštěstí trvalo jen pět minut, než se dostali na místo.

Rogers uvedl, že je svým zachráncům opravdu vděčný, velitel Somerworthského hasičského záchranného sboru George Kramlinger zase Rogersovi vyjádřil své uznání za to, že dokázal zachovat klid a přivolat si pomoc.Velitel dále dodal, že v současné chvíli není led zrovna nejbezpečnějším místem – obzvlášť na řece. Rogers měl ale štěstí v neštěstí, protože měl na ruce Apple Watch, které mimo jiné disponují funkcí Tíseň SOS. Ta umožňuje uživatelům v případě nouze kontaktovat složky integrovaného záchranného systému.