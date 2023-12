iPhone zachytil letící kulku, zachránil tím život izraelského vojáka

S iPhony jsou v bezpečí nejen vaše data, ale i vy samotní. Tak přesně tento slogan by mohl začít Apple používat v Izraeli, který nyní bojuje proti teroristům z Pásma Gazy. Při těchto bojích totiž dokázal iPhone zachránit jednoho z izraelských vojáků, když zastavil kulku, která jej trefila.

Celý příběh je ve své podstatě naprosto jednoduchý. Izraelský voják bojovat proti teroristům z Hammasu, kteří jej v přestřelce dokázali minimálně jednou zasáhnout. Kulka se však namísto do těla vojáka zavrtala do iPhonu, který měl u sebe a přestože jej zničila, neprošla skrze něj. Voják tak jablečnému telefonu vděčí za své zdraví a dost možná i život.

His phone literally STOPPED a bullet & saved his life.

So Prime Minister Benjamin Netanyahu (@netanyahu) & Shai Graucher went to gift him with a new one.

“You are our heroes and together we will win"

Many iPhones and iPads donated by the Book and Schottenstein Families ♥️ pic.twitter.com/FN2epHGbAa

— Living Lchaim (@LivingLchaim) December 19, 2023