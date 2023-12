Apple Watch dokázaly zachránit hned dva životy naráz!

Apple Watch nejsou v žádném případě jen strohým notifikačním centrem na vašem zápěstí, potažmo sportovním trackerem, digitální peněženkou pro vaši platební kartu či hudebním přehrávačem. Velmi oblíbené jsou i pro svou schopnost monitorovat zdraví svých nositelů, které za dobu své existence hned několikrát zachránily před vážnějšími zdravotními komplikacemi či dokonce smrtí. A právě to se jim povedlo i nedávno v Severním Kentucky, kde hodinky pomohly k záchraně hned dvou lidských životů – konkrétně novopečené matky a jejího miminka.

Americká televizní stanice Fox19 informovala na konci minulého týdne o příběhu mladé těhotné ženy, kterou Apple Watch upozornily znenadání na vysokou srdeční frekvenci a to hned několikrát po sobě v krátké době. Jelikož ženu do té doby zdraví netrápilo, rozhodla se i s ohledem na pokročilé stádium těhotenství raději navštívit lékaře. Ten jí však místo uklidnění okamžitě poslal na operační sál, kde jí byl proveden císařský řez kvůli záchraně dítěte. U ženy byla totiž diagnostikována vzácná forma myokarditidy, která jak jí, tak i její dítě ohrožovala na životě, avšak o které až do doby, než jí Apple Watch upozornily na vysoký tep, nevěděla. Díky včasnému lékařskému zákroku a následné léčbě však naštěstí vše dopadlo dobře a jak maminka, tak její dítě jsou zcela v pořádku.