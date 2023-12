Detekce pádu z Apple Watch zachránila život turistovi

Chytré hodinky Apple Watch od Applu nabízí spoustu skvělých funkcí nejen pro komunikaci, zábavu či fitness, ale také pro zdraví a bezpečnost. Právě jedna z těchto funkcí – konkrétně funkce detekce pádu – se letos zasloužila o další záchranu lidského života.

Podle nejnovější zprávy stanice Fox5 Atlanta zachránila funkce detekce pádu na hodinkách Apple Watch muže v Georgii. Mike Menand byl na začátku roku na túře v Chattahoochee River National Recreation Area, když jeho dva psi v dálce zahlédli kojota a zpanikařili, což vedlo k tomu, že Menand málem utrpěl smrtelný pád.

„Vyděsili se, srazili mě na zem a stáhli mě ze stezky,“ popsal později Menand, co se stalo, když jeho psi spatřili kojota. To spustilo funkci detekce pádu v jeho hodinkách Apple Watch, která se aktivovala a zavolala za něj záchrannou službu. Menand sám by totiž v dané chvíli záchranáře nedokázal kontaktovat.

„Nemohl jsem se ani dostat k telefonu, protože jsem ho měl v kapse, na které jsem ležel,“ řekl Menand. Při nehodě utrpěl zlomeninu nohy a při následné operaci mu byla do nohy vložena titanová tyč.

Menand později přiznal, že si není jistý, co by se stalo, kdyby neměl na ruce hodinky Apple Watch. „Netuším, jak dlouho bych tam ležel,“ říká. „Uvědomil jsem si, že se nemůžu hýbat, že nemůžu vstát. Měl jsem velké bolesti,“ dodává. Shodou okolností jen měsíc poté, co Menand utrpěl svůj pád, spadla při túře ve stejném parku žena, která ale nehodu bohužel nepřežila. „Když jsem si to přečetl, pomyslel jsem si, že jsem to mohl být já,“ přiznává Menand. „Protože jsem byl sám, nikdo kolem mě, nikdo pořádně nevěděl, kde jsem.“

Funkce detekce pádu na Apple Watch funguje tak, že inteligentně rozpozná, když dojde k náhlému pádu, a automaticky zavolá záchrannou službu, pokud osoba do jedné minuty od pádu upozornění neodvolá. Pokud jsou vyplněny kontaktní údaje osoby pro případ nouze, bude tento kontakt informován textovou zprávou a mapou s polohou hodinek v době pádu.