Apple Watch jsou naprostým hitem! Jejich prodeje výrazně poskočily

Mysleli jste si, že mají Apple Watch svá nejlepší prodejní léta za sebou a trh je jimi natolik zasycen, že začnou stejně jako AirPods stagnovat? Chyba lávky! Nejnovější průzkum analytické společnosti Counterpoint totiž ukazuje, že je tomu přesně naopak. Uplynulé čtvrtletí, které přineslo představení nových Apple Watch 9 a Ultra 2, bylo totiž vůbec nejsilnější 3. čtvrtletí v historii Apple Watch.

Podle analytiků povyskočily prodeje Apple Watch ve 3. čtvrtletí letoška meziročně o velmi dobrých 7 % a to přitom nejen díky novým Apple Watch 9 a Ultra 2, ale taktéž díky loni starším Apple Watch SE 2, jejichž prodeje mají být taktéž velmi dobré. Nutno nicméně jedním dechem dodat, že rostl celý trh se smartwatch a to konkrétně o 9 %, tudíž lze s trochou nadsázky říci, že růst Applu je podprůměrný. Ostatně, s ohledem na ostatní prodejce tomu tak i je. Například Huawei totiž rostl meziročně o 56 % a Samsung o 19 %. Zde se ale sluší říci, že jejich jednak rostly z mála a jednak to alespoň Samsungu bylo vlastně k ničemu. Zatímco Apple si totiž na trhu se smartwatch udržel neuvěřitelný 45% podíl, Samsung i přes růst klesl z dosavadních 24 % na 18 %. Co se pak týče Huaweie, ten drží 14 %, přičemž loni se na něj kvůli nízkému podílu ani samostatně nenahlíželo a spadal do kategorie „Ostatní“. Naopak loňský Amazfit, který držel coby 3. největší výrobce smartwatch 7 % trhu, letos spadl do kategorie „Ostatní“ a s Huawei si tedy vyměnil role.