Oddanost Applu, jak se patří: Muž skočil do ledové vody kvůli záchraně iPhonu XS

Pokud dnes jen letmo proletíte sociální sítě, pravděpodobně narazíte na fotky či videa týkající se otužování. Co si budeme povídat, jde o skvělý způsob posílení imunity, ovšem v poslední době se otužování stalo jakýmsi trapným tahákem na lajky a občas mám pocit, že lidé se chodí otužovat jen proto, aby nahráli na Instagram novou fotku. Mně osobně, a zřejmě nás bude více, se do ledové vody opravdu nechce. Pokud bych chtěl s otužováním začít, pravděpodobně začnu v koupelně a bez fotoaparátu. Co ale dělat, když vám do ledové vody spadne iPhone za několik desítek tisíc korun?

Toto dilema musel o Valentýnu řešit Roman Czarnomski, což je fotograf, jemuž iPhone XS do ledové vody upadl během nočního fotografování slavného hotelu Empress. Na místo se vrátil o den později během odlivu a rozhodl se svůj iPhone zachránit. V plavkách tedy přelezl zábradlí rozhodnut skočit do vody. Prvně tedy jen testoval teplotu a je pravdou, že se skokem otálel. Nicméně po chvíli do vody skočil, ponořil se a iPhone vylovil. Byť je u iPhonu XS přítomna certifikace IP68 zajišťující možnost ponořit zařízení do hloubky dvou metrů na půl hodiny, tento model toho zvládl daleko více, protože prý i nadále bez problému funguje. Na video ze záchranářské mise se můžete podívat pod odstavcem.