Další zázrak s Apple Watch. Turistu v Coloradu zachránily po děsivém pádu ze skály

Vše o Apple
Jan Vajdák
Apple Watch se pravidelně objevují v příbězích, kde sehrály klíčovou roli při záchraně lidského života. Nejnovější případ pochází z Colorada, kde hodinky pomohly turistovi Phongu Le poté, co se zřítil ze strmého horského hřebene. Le se na Halloween vydal k vrcholu Father Dyer Peak poblíž Breckenridge. Během přechodu hřebene si opřel ruku o velký balvan, aby si zkontroloval mapu. Ten se ovšem náhle uvolnil. Turista následně spadl dolů po skalnatém svahu. Situaci mu zkomplikoval i fakt, že kvůli sklouzlé čepici přes oči nic neviděl.

Jakmile dopadl, sehrály klíčovou roli jeho Apple Watch Ultra 3. Le uslyšel upozornění z hodinek a zjistil, že byla aktivována funkce detekce pádu a odpočítávání do zahájení tísňového hovoru. I přes bolest v obou zápěstích dokázal volání o pomoc potvrdit. Hovor se přenesl na jeho iPhone, který překvapivě pád přežil. Následně komunikoval s dispečerem téměř hodinu a plnil jeho pokyny, aby se dostal na bezpečnější místo. Po třech hodinách jej našla horská služba Summit County Search and Rescue.

Le vyvázl jen s tržnými ranami, pohmožděninami a dvěma vyvrtnutými zápěstími, bez jediné zlomené kosti. Přiznává, že si není jist, zda mu Apple Watch přímo zachránily život. Ale pomohly mu přivolat pomoc v kritickém okamžiku. Letošní rok přinesl více podobných případů. V říjnu pomohl alarm Apple Watch Ultra při záchraně potápěče. U jiných uživatelů zachránily život upozornění na nízký srdeční tep. A v Coloradu již dříve pomohla technologie nouzového satelitního spojení v iPhonu zachránit zraněného horolezce.

