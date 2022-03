Domácí stadion fotbalového klubu FC Barcelona čeká změna názvu. Partnerství s klubem totiž uzavřela společnost Spotify, která se bude od příští sezóny objevovat taktéž na dresech. Pokud jde o stadion Barcelony, jeho nové jméno bude Spotify Camp Nou. Jde o téměř jistou vše, nicméně kontrakt ještě musí být na začátku dubna schválen delegáty klubu. Spotify by měla do klubu v horizontu příštích let „nasypat“ 310 milionů dolarů.