iPhone 17 Pro dostane netradiční anténu kolem foťáku!

Fotoaparát nebude jedinou zásadní změnou, které se dočkají iPhony 17 Pro. Pokud se totiž nejnovější úniky potvrdí, iPhone 17 Pro by mohl přinést zásadní změnu v tom, jak Apple řeší antény. Podle známého leakera Majina Bu má totiž dostat zcela nový anténní systém, který se vine kolem masivního modulu zadních fotoaparátů. To na první pohled působí jako detail, ale v praxi by to mohlo znamenat znatelné zlepšení příjmu 5G, LTE, Wi-Fi i Bluetooth. Důvod je jednoduchý – anténa by byla delší a zároveň by ji uživatelé při držení telefonu nezakrývali rukou, takže by signál nepadal ani při horším úchopu.
Novinka má také umožnit zredukování klasických plastových „švů“ na rámu, které dnes propouštějí rádiové vlny skrz kovovou konstrukci iPhonu. Podle renderů uniklých spolu s informací se tyto linie zcela vytratí z horní i spodní hrany. Uvnitř má Apple vsadit ještě na Qualcomm modem pro 5G, než příští rok přejde na svůj vlastní C2 čip, a přihodí i vlastní Wi-Fi 7 řešení.
Fotogalerie
Majin Bu má sice u Apple úniků proměnlivou úspěšnost, ale nedávno se trefil s informací o macOS-stylovém menu baru v iPadOS 26. Zda se i tato anténní revoluce potvrdí, zjistíme už za necelý měsíc, kdy Apple odhalí celou řadu iPhone 17. Pokud to vyjde, může jít o jednu z těch nenápadných inovací, která ale v reálu udělá rozdíl pokaždé, když telefon sáhnete z kapsy.