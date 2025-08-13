Nová Siri dělá pokroky! Už prý zvládnete ovládat Uber, YouTube i WhatsApp jen hlasem

Apple podle nejnovějších informací od Marka Gurmana z Bloomberg testuje přepracovanou verzi Siri s vybranými aplikacemi třetích stran, mezi nimiž jsou například Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook, WhatsApp a dokonce i některé hry. Nová Siri je testována také s aplikacemi Applu, například pro vyhledávání informací o letech a rezervacích přímo z Mailu a Zpráv.
Hlubší integrace díky Apple Intelligence
Apple novou Siri poprvé představil na WWDC 2024. Slíbil, že bude mít lepší porozumění osobnímu kontextu uživatele, povědomí o obsahu na obrazovce a pokročilé ovládání aplikací. Tyto funkce pohání Apple Intelligence a nový systém App Intents. Ten umožní provádět akce v aplikacích čistě hlasem – bez dotyku obrazovky.
Podle Gurmana bude možné Siri požádat, aby našla konkrétní fotografii, upravila ji a odeslala, okomentovala příspěvek na Instagramu, procházela nákupní aplikaci a přidala položku do košíku nebo se přihlásila do služby – to vše stejně přesně, jako by to udělal uživatel.
Start už na jaře 2026
Generální ředitel Apple Tim Cook nedávno potvrdil, že společnost dělá „slušný pokrok“ na více personalizované Siri. Funkce byly letos odloženy, ale stále jsou na cestě k uvedení příští rok. Podle Gurmana má nová Siri dorazit v USA na jaře 2026 jako součást aktualizací iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 a visionOS 26.4. Pravděpodobně půjde o březen nebo duben.
Podobně jako Apple Intelligence nebude Siri dostupná celosvětově hned první den – rozšíření do dalších zemí může trvat měsíce. Apple zvažuje omezení nebo vypnutí některých funkcí v bankovních a zdravotních aplikacích, aby předešel chybám, které se objevily při interním testování. Cílem je zajistit, aby nová Siri zvládala i složitější úkoly spolehlivě a bezpečně.
Pokud se podaří dosáhnout bezchybného fungování, mohla by nová generace Siri konečně naplnit vizi plnohodnotného hlasového asistenta, kterou Apple nastínil už před téměř patnácti lety.