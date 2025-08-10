Zajímavé novinky na HBO Max pro tento týden

< >
Nezvratný osud: Pokrevní linie
Studentka Stefanie se vrací domů, aby našla toho, kdo jí pomůže zastavit děsivé noční můry a zachránit rodinu před nevyhnutelnou tragédií.
Sbal prachy a vypadni
Čtyři flákači z londýnského East Endu vykoumali, jak vyhrát balík peněz v kartách. Místo toho teď ale vězí až po uši v dluzích.
Baby Driver
Talentovaný mladý řidič, který zločincům zajišťuje únik, řídí nejlépe s hudbou ve sluchátkách. Když ho donutí k dalšímu činu, jde o vše – i o lásku.
Ulička hanby
Reportérka po divoké noci s cizincem zjistí, že ztratila vše – mobil, doklady i auto. V neznámém L.A. jí zbývá 8 hodin do klíčového pohovoru.
Operace Poštmistr
Britská armáda najímá malou skupinu vysoce kvalifikovaných vojáků, aby během druhé světové války útočili na německé síly za nepřátelskými liniemi.