Na světě je první iPhone s macOS namísto iOS!

Apple sice stále tvrdí, že macOS a iPadOS sloučit nehodlá, ale vývojáři a hackeři si o tom myslí své. Jak naznačuje známý vývojář Steve Troughton-Smith, termín hackintosh už možná brzy nebude znamenat domácí stavbu Macu z běžných PC dílů, ale iPad s macOS. Vývojář Duy Tran na síti X sdílel snímky obrazovky z iPhonu, na kterém běží aplikace jako Terminal, Disk Utility, Activity Monitor či dokonce Xcode. Jde o první známky funkčního, byť velmi omezeného běhu macOS komponent na iOS zařízení a jelikož je iOS de facto jen mírně odlišnou verzí iPadOS, je jasné, že spuštění na iPadech by nebylo žádný velký problém. Projekt nese název MacWSBootingGuide a svou dokumentaci má na GitHubu. Momentálně jde o ranou fázi vývoje, takže není určen běžným uživatelům. Experiment vyžaduje zkušenosti s jailbreakem a prací s operačními systémy.
Podobné pokusy jsou možné díky moderním jailbreak nástrojům, které ale rychle mizí z oběhu (jako například palera1n či Dopamine). Apple sice do iPadOS 26 přidává stále více funkcí inspirovaných macOS (a beta je již dostupná), ale pro některé uživatele je to stále. Touha mít plnohodnotný macOS na přenosném, dotykovém zařízení je lákavá. A navíc se jedná o značnou technologickou výzvu.