Apple zametá na Apple TV stopy po HomeKitu

Pátá beta verze tvOS 26 přinesla drobnou, ale zajímavou změnu v pojmenování funkcí chytré domácnosti. Na všech modelech Apple TV kompatibilních s aktualizací byly některé odkazy na HomeKit nahrazeny názvem Apple Home. Podle izraelského webu The Verifier se například položka v menu Nastavení „AirPlay a HomeKit“ nyní zobrazuje jako „AirPlay a Apple Home„. MacRumors přinesl i další příklad.
Před touto betou jste v systému mohli vidět nápis:“ Vaše Apple TV se nepřipojí k iCloudu a HomeKitu, dokud nepřidáte nového výchozího uživatele.“ Nyní je text nahrazen „Vaše Apple TV se nepřipojí k iCloudu a Apple Home, dokud nepřidáte nového výchozího uživatele.“ Apple Home je název aplikace a celého ekosystému chytré domácnosti od jablečné společnosti. HomeKit od roku 2014 označuje technický framework, který tuto funkčnost umožňuje. HomeKit tedy zní více „technicky“. Apple Home je srozumitelnější pro běžné uživatele. Otázkou zůstává, zda jde jen o kosmetické úpravy v několika větách, nebo Apple opravdu plánuje postupně značku HomeKit opustit ve prospěch názvu Apple Home. Vzhledem k blížícímu se uvedení nové generace domácího hubu by sjednocení názvů mohlo dávat smysl. Zatím se ale oba termíny objevují jak na webu Applu, tak v jeho software. Není však vyloučeno, že v budoucnu bude vše zastřešeno jediným názvem v podobě Apple Home.