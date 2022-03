Elon Musk Rusku: Zřícení ISS nedopustíme

Při čtení tohoto titulku vás možná napadne, o čem že to Elon Musk zase mluví. Jedná se o reakci na nedávnou výhružku šéfa ruské vesmírné agentury Rogozin, který po vypuknutí války na Ukrajině Spojeným státům vyhrožoval, že nechá spadnout Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS). Rusové totiž korigují dráhu, neboť ISS využívá jejich motory. Jednalo se o strašení v souvislosti se sankcemi, které uvaluje nejen USA na Rusko.

Své hloupé řeči uvedl na Twitteru v den vypuknutí invaze. K jeho smůle je na této sociální síti ve velkém také aktivní Elon Musk, který mu pod tweet jednoduše poslal logo jeho společnosti SpaceX. Je známo, že mezi NASA a SpaceX vládnou velmi dobré vztahy a již několikrát jsme je mohli vidět ve spolupráci. Spekuluje se tedy, že by před možným pádem ISS ji byla schopna společnost SpaceX ochránit, a to za pomoci raketových motorů, se kterými již zkušenost také má. Jedná se ale o černý scénář, ke kterému snad nikdy nedojde. A to už jen proto, že na ISS jsou často i Rusové. Elon Musk nepomáhá pouze tweetováním. Před pár dny přislíbil Ukrajině zajištění internetového připojení díky jeho satelitům Starlink. Jak řekl, tak udělal. Terminály jsou již na místě.