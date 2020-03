Elon Musk uklidňuje astronomy. Satelity Starlink prý pozorování oblohy nenaruší

Kvůli svému záměru poslat do vesmíru 12 tisíc satelitů Starlink se stal Elon Musk terčem kritiky, neboť astronomové tvrdí, že velký počet satelitů ohrozí pozorování noční oblohy. Tyto obavy ale sám Elon Musk vyvracel na konferenci Satellite 2020. Jakmile se prý satelity na svých oběžných drahách usadí, bude velmi obtížné je najít. Dodal, že očekává nulový dopad na pozorování. Pokud by ovšem potíže nastaly, hodlá je prý SpaceX velmi rychle řešit. Na obloze je momentálně 300 satelitů Starlink, další by měly přibýt už tento víkend.