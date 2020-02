Elon Musk vyzývá ke smazání Facebooku

Facebook je kvůli svým dávným i nedávným průšvihům stal trnem v oku mnoha lidí. Herec a komik Sacha Baron Cohen, kterého můžete znát jako Borata nebo Diktátora, zveřejnil tweet, ve kterém polemizuje, že nemáme jednu osobu, která kontroluje vodu nebo elektřinu pro 2,5 miliardy lidí. Následně se ptá, proč teda máme jednu osobu, která spravuje osobní informace o 2,5 miliardách lidí. Z tweetu je patrné, že jde o narážku na Facebook. Příspěvek okomentoval i Elon Musk pod hashtagem DeleteFacebook, z čehož je jeho postoj k této sociální síti jasný.

We don’t let 1 person control the water for 2.5 billion people.

We don’t let 1 person control electricity for 2.5 billion people.

Why do we let 1 man control the information seen by 2.5 billion people?

Facebook needs to be regulated by governments, not ruled by an emperor! pic.twitter.com/o4hNRFNpgt

