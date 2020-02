SpaceX se chystá na další velký krok, a sice vyslat do vesmíru let s lidskou posádkou. Stát by se tak mohlo už za pár měsíců, konkrétně 7. května letošního roku. Mise se bude nazývat Demo-2 posádka bude sestávat ze dvou astronautů NASA. Cílem mise bude spojení s Mezinárodní vesmírnou stanicí (ISS). Splnění této mise by SpaceX výrazně napomohlo k poskytování komerčních letů pro NASA.