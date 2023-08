Elon Musk řekl, že Twitter zruší možnost blokovat uživatele, poruší tím ale pravidla App Store

Elon Musk oznámil na sociální síti X, dříve Twitter, že již brzy odstraní možnost blokovat další uživatele s jedinou výjimkou, a to je psaní zpráv. Pokud tedy na Twitteru máte někoho zablokovaného z jakéhokoli důvodu, tato možnost již brzy zmizí. Podle Muska totiž funkce nemá smysl a můžete místo ni použít funkci ztlumení uživatele. Musk nijak dále neuvedl, kdy by mělo k odstranění této funkce dojít nebo jakékoli další detaily, zkrátka jak má ve zvyku jen oznámil, že se to stane.

Na sociální síti to již celkem vře, protože na rozdíl od toho, kdy uživatele takzvaně ztlumíte a pouze nevidíte vy jeho obsah, blokování samozřejmě funguje vzájemně, tedy nejen, že vy nevidíte jeho, ale ani on nevidí vás. Pokud tedy nechcete někomu ukazovat své příspěvky, nyní jej můžete zablokovat, což již brzy nebude možné.

Elon však ve svém klasicky zbrklém rozhodnutí zapomněl na jednu věc. Pravidla App Store totiž jednoznačně uvádí, že aplikace, ve kterých má uživatel možnost vytvářet obsah, musí mimo jiné nabízet možnost blokovat přístup dalších uživatelů k vašemu obsahu. Pokud tak X.com, dříve Twitter skutečně toto pravidlo zavede, bude to znamenat, že poruší pravidla App Store a ten, jak je známo například z kauzy Fortnite, příliš neřeší jak velkým hráčem na trhu jste a zkrátka nemá problém vás zablokovat.