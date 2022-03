Starlink je již na Ukrajině. Takové rychlosti tam dosahuje

Elon Musk vyslyšel volání a skutečně poslal na Ukrajinu terminály pro Starlink, které mohou v současné době rozhodně nesmírně pomoct. Záhy byly zveřejněny i první testy, které můžete vidět pod tímto odstavcem. Autor tweetu zároveň dodává, že se krátce rychlost internetu vyšplhala až na 200 Mbps. Kdybyste chtěli Ukrajině finančně pomoct, můžete si vybrat zde.

Success!

SpaceX Starlink is working in Kyiv, Ukraine!

The Dishy was placed just outside my window, even without adjustments.

Thanks, @SpaceX team, for your support :)

cc @FedorovMykhailo pic.twitter.com/oX09RL5wBh

— Oleg Kutkov (@olegkutkov) February 28, 2022