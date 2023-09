Elon Musk: Za používání Twitteru (X) bude muset platit každý uživatel!

Ti, kteří si stěžovali na koupi Twitteru Elonem Muskem měli, jak se ukazuje skutečný důvod k obavám. Elon Musk totiž ve svém rozhovoru s izraelským premiérem Benjaminem Netanjuhuem uvedl, že do budoucna plánuje umožnit přístup na Twitter, dnes známý jako X, pouze těm, kteří za to zaplatí. Podle Muska je to jediné řešení jak bojovat s armádou botů, kteří zaplavují X příspěvky. Podle Muska je jediná šance jak tento problém řešit, zavedení poplatků za používání sítě pro všechny.

„Jedná se o jediný způsob, jak bojovat s obrovskými armádami botů, protože takového bota si pořídíte za desetinu penny. Takové systémy pak zaplňují účty otravným spame, šíří nenávist nebo se pokouší ovlivnit volby,“ uvedl Elon Musk. Otázkou je, jak Musk zabrání tomu, aby si tyto, jak sám uvádí drobné poplatky neplatili také lidé, kteří spam boty využívají. I na tu má však Musk odpověď. „Pro každého bota by musel někdo zaregistrovat novou platební metodu, což pro jedince, kteří zřizují automatické účty představuje velké omezení,“ tvrdí Musk. I zde bych měl jednu otázku, a to jak dlouho bude trvat, než boti dokáží registrovat platební metody sami.

Musk dále uvedl, že X má aktuálně přes 550 milionů uživatelů, kteří k této síti přistupují alespoň jednou měsíčně. Zajímavé přitom je, že ještě v loňském roce Musk uvedl, že Twitter bude pro běžné uživatele zdarma navždy a že platit mírné měsíční poplatky budou jen komerční uživatelé nebo vlády. Na jakou částku a kdy zpoplatní Musk svoji sociální síť se zatím neví. Je pravděpodobné, že to bude skutečně malý poplatek na úrovni desítek korun měsíčně, ovšem i tak je otázkou, kolik lidí to od používání X odradí a zda to skutečně odradí boty.