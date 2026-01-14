Zavřít reklamu

Elon Musk šílí ze spojení Applu a Googlu! Ohrozí jeho Grok?

Martin Hradecký
Elon Musk znovu rozvířil vody technologického světa. Tentokrát se ostře vyjádřil k nově oznámené spolupráci mezi Apple a Googlem, která přinese do Siri prvky generativní AI poháněné platformou Gemini. „Tohle se mi zdá jako nepřiměřená koncentrace moci pro Google, když mají zároveň Android i Chrome,“ napsal Musk na síti X.

Musk stojí v čele společnosti xAI, která vyvíjí konkurenční platformu Grok. Ta má ambici stát se alternativou právě ke Gemini a ChatGPT, a dlouhodobě vystupuje proti dominanci velkých hráčů v oblasti umělé inteligence. V minulém roce dokonce xAI zažalovalo Apple a OpenAI, přičemž obvinění mířila na údajné „spiknutí za účelem udržení monopolu na trhu s AI“.

grok logo purple gradient grok-logo-purple-gradient
Apple iOS-18-Siri-Personal-Context
Elon Musk Elon Musk - 4
Apple + Google = nová Siri

Apple společně s Googlem oznámili, že budoucí verze Siri bude částečně využívat technologii Gemini pro personalizovanější interakce. Očekává se, že tato vylepšená Siri bude uvedena s aktualizací iOS 26.4, pravděpodobně v březnu nebo dubnu 2026.

Apple zatím neoznámil přesné datum, ale podle zákulisních informací se už nyní testuje nová verze s hlubší integrací umělé inteligence, která dokáže pracovat s kontextem, přizpůsobit odpovědi stylu uživatele a nabídnout detailnější asistenci.

Odpoví Grok?

Zatím není jasné, zda a jak xAI zareaguje. Ale vzhledem k Muskovým opakovaným výpadům proti zavedeným gigantům lze očekávat, že Grok se pokusí nabídnout vlastní, nezávislou alternativu. Spojení Apple a Google každopádně naznačuje, že boj o AI asistenty vstupuje do nové, ostře sledované fáze.

