Siri čeká zásadní změna! Apple oficiálně potvrdil spolupráci s Googlem

Apple před pár minutami nečekaně potvrdil to, o čem se už delší dobu spekulovalo. Příští generaci Siri, která dorazí ještě letos zřejmě coby součást iOS 26.4, bude pohánět Gemini od Google. Kalifornský gigant to prozradil v oficiálním vyjádření pro CNBC, kde zároveň potvrdil, že právě řešení od Googlu se stane základem pro nové schopnosti hlasové asistentky.
Podle Applu předcházelo rozhodnutí delší testování a porovnávání dostupných možností, přičemž Gemini mělo nabídnout nejvhodnější technologický základ pro další rozvoj tzv. Apple Foundation Models. Apple zároveň dodává, že nové řešení umožní přinést funkce, které by se stávající verzí Siri nebylo možné nabídnout v požadované kvalitě.
Jak již zaznělo výše, nová výrazně chytřejší Siri by se měla objevit spolu s iOS 26.4 na jaře, nejpravděpodobněji během března nebo dubna. Právě s touto verzí systému Apple plánuje zpřístupnit personalizované funkce, které poprvé ukázal už na WWDC 2024, ale jejich nasazení následně odložil. V praxi má Siri lépe rozumět osobnímu kontextu uživatele, reagovat na obsah zobrazený na displeji a nabídnout hlubší ovládání jednotlivých aplikací. Apple dříve demonstroval například dotaz na let blízké osoby nebo plánovaný oběd, přičemž Siri čerpala informace z aplikací Mail a Zprávy. Právě podobné scénáře mají být jedním z hlavních přínosů nové generace asistentky.