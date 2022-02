Muž tvrdí, že se stal cílem šíleného hackerského útoku. Pomoci mu nedokázal ani Apple

Australan tvrdí, že se stal obětí neuvěřitelně širokého a vytrvalého hackování všech jeho jablečných zařízení. Ke konci roku 2019 si Simon Edwards všiml, že obyčejné webové stránky začaly zaplňovat nepříjemné vyskakovací reklamy. Měl taktéž problémy s odesíláním e-mailů, i když jeho e-mailový klient potvrdil úspěšné doručení. Dále začal dostávat desítky podvodných hovorů týdně. Poté si všiml, že ikony aplikací na jeho iPhonu podivně zešedivěly a staly se nepoužitelnými. Brzy se pak uchýlil k továrnímu nastavení svého iPhonu, což jednoho času prý činil každé dvě hodiny.

To ale nebylo vše. Jeho chytrá televize, auto a bezpečnostní kamery byly připojeny k iPhonu přes Bluetooth. Všiml si, že aplikace mizí a bezpečnostní kamery občas přijdou s mezerami ve snímaném obrazu. Problém s e-mailem se prohloubil a při každém odeslání e-mailu se objevilo „varování před spywarem Pegasus“. Ve stejné době začal kvůli hackerům údajně ztrácet své účty na sociálních sítích. Poté, co hackeři nashromáždili dluh na jeho jméno, musel zrušit svou kreditní kartu. Jeho banka vymáhala zpět přibližně 8 tisíc dolarů za podvodné výdaje na jeho kreditní kartě, účtech Afterpay a Uberu. Dále přes jeho účet Apple ID bylo utraceno 1500 dolarů. Něco takového vás skutečně štve. Simon Edwards se tedy začal pídit po tom, proč se tak děje. Nejprve nabyl dojmu, že jeho pracovní počítač byl infikován virem, jenž se rozšířil do zbytku jeho zařízení. Tato myšlenka se ale ukázala jako nemožná. S touto tezí mu vypomohl zaměstnavatel, který najal „ajťáka“. Ten nezjistil žádné známky jakékoli kybernetické závady na žádném z pracovních zařízení firmy.

Muž tedy ke konci roku 2019 vzal svůj iPhone a MacBook do Apple Storu s tím, že mu tam snad pomohou. Po několika měsících mu jablečný technik řekl, že jeho iPhone byl součástí Rodinného sdílení, a to bez jeho vědomí. Jeho telefon byl v tomto plánu registrován jako dětský. Apple mu vyplatil odškodné 300 dolarů. Problém ale přetrvával. V dubnu loňského roku opustil svou práci i přítelkyni, protože se bál kybernetické hrozby. Ačkoli měnil telefony, e-maily, telefonní čísla i čísla kreditek, problém neutichl. Muž šel až tak daleko, že utratil 10 tisíc dolarů za odbornou IT pomoc a v současné době používá jen starou televizi. Simon Edwards obdržel 24. listopadu 2021 certifikát obětí Commonwealthu, aby jej ukázal vládním agenturám a finančním institucím, které by mu s jeho situací mohly pomoct. Momentálně je toho názoru, že problém pramení ze seznamovací aplikace. Něco takového je ale velmi nepravděpodobné. Není tedy jasné, co se vlastně stalo, neboť výše uvedené potíže jsou vskutku komplikované.