Apple odmítá vycouvat ze sporu s Epic Games a nabídnout mu výjimku

Válka mezi dvěma gigantickými korporacemi, Applem a Epic Games, nebere konce a kromě soudního sporu vyústila také v rozdělení fanoušků na dva tábory. Zatímco jedni souhlasí s jablečnou společností a argumentují tím, že má právo na jakékoliv podmínky, které v App Storu panují, druhá strana se naopak proti zlovůli Applu bouří a bere Epic Games jako pomyslného hrdinu, který zákazníky spasí. Pravděpodobně nám dáte za pravdu, když řekneme, že se adekvátní řešení nachází někde uprostřed. Technologický gigant v podobě jablečné společnosti na jednu stranu opravdu má právo řídit App Store jakýmkoliv způsobem, nicméně se svých předpisů a norem sám vždy nedrží a poskytuje ostatním vývojářům výjimky. Přesto však odmítá ustoupit a v nejnovějším prohlášení tvrdí, že Epic Games smír nenabídne.

„App Store byl navržen tak, aby se stal bezpečným místem pro uživatele i vývojáře. Společnost Epic Games jistě díky našemu ekosystému zaznamenala velký příliv uživatelů a vyrostla v multimiliardového giganta, který má potenciál pomocí iOS oslovit miliony zákazníků po celém světě. Samozřejmě chceme i nadále se studiem spolupracovat a umožnit mu být součástí našeho Apple Developer programu, nicméně si za své současné problémy Epic Games může samo a nebýt jejich tendence podkopávat naše předpisy a normy, mohli by vývojáři nadále bez obstrukcí pracovat na dalších hrách. Proto odmítáme dojít smíru a vytvořit pro ně výjimku, jelikož upřednostňovat jejich podnikatelské zájmy před našimi a zároveň ostatními tvůrci zkrátka není správné,“ zaznělo v oficiálním vyjádření. Jak to tak vypadá, herní gigant v podobě Epic Games chtěl zkrátka Apple vyprovokovat, což se mu také podařilo. Nyní nezbývá než čekat na to, kdo couvne jako první, popřípadě zda-li se celý konflikt ještě eskaluje.