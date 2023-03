Ztratil Apple Watch v moři, druhý den se mu vrátily díky Najít nepoškozené

Překvapivá odolnost Apple produktů nás často udivuje. Tomu přispívá i následující příběh. Šťastný majitel Apple Watch Jefferson Rocha si myslel, že na moři v brazilském Rio de Janeiru během výletu na škuneru o své hodinky definitivně přišel. Situace však měla neočekávaně dobrý konec mimo jiné díky funkci Najít.

Jak o události informoval server G1, Rocha se během výletu v Búzios rozhodl jít si zaplavat, když se mu podle jeho slov hodinky pod vodou samy oddělily od zápěstí a on o ně přišel. „Hodinky mi spadly do vody, oddělily se od zápěstí a já prostě ztratil naději,“ řekl. Samozřejmě se Rocha snažil své Apple Watch získat zpět, ale zdálo se to nemožné. Vrátil se tedy na škuner a překvapivě je dokázal sledovat i na moři prostřednictvím aplikace Najít. Sám pak uvedl, že si je vědom toho, že zařízení disponuje GPS a je voděodolné, ale netušil, že je až tak odolné. Nakonec se hodinky vybily a muž došel k názoru, že je už nikdy neuvidí.

Jaké překvapení nastalo, když druhý den Rocha obdržel oznámení z aplikace Najít, které ukazovalo, že Apple Watch byly zapnuty. Spustil režim ztráty a zadal potřebné údaje, aby ho mohl kontaktovat každý, kdo hodinky najde. K jeho velké potěše mu šestnáctiletá dívka poslala na Instagram zprávu, že hodinky Apple Watch našla.

„Dcera muže, který Apple Watch našel, mi napsala a ptala se, jestli jsem v Búzios s tím, že její otec je chce vrátit,“ řekl Rocha. Nálezcem byl Benoni Antônio Filho, padesátiletý potápěč, který se stará o korálový park a sbírá ztracené věci, aby se postaral o jejich navrácení původním majitelům.

Filho v reportáži zmínil, jak sám nevěřil tomu, že by hodinky Apple Watch mohly ještě fungovat. Protože je však jeho dcera má také, dal je na nabíječku a čekal. Apple Watch se zapnuly a zobrazily zprávu aplikace Najít. „Požádal jsem dceru, aby se postarala o proces vrácení, naučí se tak poctivosti,“ zmínil potápěč. Hodinky tedy byly bezpečně vráceny jejich majiteli, který byl překvapen nejen tím, že Apple Watch přežily, ale také poctivostí lidí, kteří je našli a vrátili.

Od Apple Watch Series 2 je každý model plně voděodolný. Podle společnosti Apple bylo zařízení testováno tak, aby vydrželo až 50 metrů pod vodou. U Apple Watch Ultra se úroveň odolnosti zvyšuje dokonce na 100 metrů hloubky. Je však dobré mít na paměti skutečnost, že Apple nekryje škody způsobené vodou, i když můžete Apple Watch používat ke sledování aktivit, jako je plavání a potápění. Bližší informace o voděodolnosti hodinek Apple Watch najdete na webu společnosti Apple.