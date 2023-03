Jedno z nejvymodlenějších vylepšení Apple Watch je stále roky vzdálené

Technologická zdravotní revoluce ve formě neinvazivního monitoringu hladiny glukózy v krvi zřejmě hned tak nedorazí. Ačkoliv se o této novince hovoří v souvislosti s Apple Watch již zhruba od roku 2017 a příchodu modelu Series 3, dle nových informací reportéra Marka Gurmana z Bloombergu není ani zdaleka tak na spadnutí, jak tvrdila nedávno celá řada nejrůznějších zdrojů po dokončení prototypu senzoru.

Gurmanovy zdroje pocházející dle všeho přímo ze samotného Applu před pár hodinami vynesly na světlo světa konkrétně to, že od nasazení nového senzoru do Apple Watch zbývají zhruba ještě tři až sedm let. Důvodem je jednak složitá minimalizace senzoru, ale taktéž nutnost skutečně rozsáhlého testování, aby byly naměřené výsledky co možná nejpřesnější. Apple si je navíc moc dobře vědom toho, že konkurence je v tomto směru extrémně pozadu a tudíž nemusí s nasazením příliš tlačit na pilu. Jeho náskok mu totiž jen stěží seberou – tím spíš, když by je vývoj stál tolik, co Apple.

Bohužel, právě senzor pro neinvazivní měření glukózy v krvi měl být podle některých analytiků v nejbližších letech hlavním hnacím motorem Apple Watch. Ty totiž Apple již několik let po sobě příliš neinovuje, kvůli čemuž se začínají stávat pro uživatele čím dál tím méně zajímavé. Nezbývá tedy než doufat, že se Applu v tomto směru podaří vymyslet dostatečně zajímavá alternativa, která dokáže prodeje nakopnout namísto monitoringu glukózy.