Na Apple Watch dorazí s watchOS 9.4 jedno z nejužitečnějších vylepšení posledních let

Přestože vydává Apple svůj hodinkový operační systém watchOS stejně často jako iOS či macOS, pravdou je, že z hlediska nasazování novinek se od nich má watchOS co učit. Ostatně, ani jeho majoritní verze v posledních několika letech nepřinesly nic vyloženě zásadního, tedy minimálně v porovnání s ostatními OS. Čas od času však Apple přeci jen nějaké to užitečné vylepšení přidá a to se děje i nyní ve watchOS 9.4.

Fotogalerie Apple Watch 8 LsA 29 Apple Watch 8 LsA 30 Apple Watch 8 LsA 31 Apple Watch 8 LsA 32 Apple Watch 8 LsA 33 Apple Watch 8 LsA 34 Apple Watch 8 LsA 35 Apple Watch 8 LsA 36 Apple Watch 8 LsA 37 Apple Watch 8 LsA 38 Apple Watch 8 LsA 39 Apple Watch 8 LsA 40 Apple Watch 8 LsA 41 Apple Watch 8 LsA 42 Vstoupit do galerie

Pokud používáte Apple Watch k buzení, možná se vám někdy stalo, že jste si ve spánku omylem budík ztlumili. Aby se tak stalo, stačí totiž displej hodinek přikrýt na tři vteřiny dlaní, což v současnosti chápou právě jako pokyn ke ztlumení budíku. Právě to se ale nyní změní. S příchodem watchOS 9.4 je totiž pro ztlumení budíku gesto „Cover to Mute“ nebo chcete-li „Přikrýt pro ztlumení“ odstraněno a vše tak bude třeba provádět skrze softwarová tlačítka. To je sice na jednu stranu malinko složitější, na druhou stranu si však můžete být díky tomu jistí tím, že vás hodinky prakticky stoprocentně vzbudí, jelikož nedojde k jejich neúmyslnému umlčení. Novinka by se mohla na Apple Watch objevit s trochou štěstí už příští týden, jelikož je možné, že právě tehdy vyjdou veřejné verze všech nyní testovaných OS.