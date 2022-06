Apple selhal, vývoj jeho vlastního 5G modemu se mu absolutně nedaří

Apple se v posledních několika letech absolutně netají tím, že by se výhledově velmi rád osamostatnil od co největšího množství svých stávajících dodavatelů komponentů a to, co je schopen vyvinout sám, by si tedy do budoucna sám obstarával. Zatímco však na poli počítačových čipů s tím nemá evidentně žádný větší problém, datové modemy pro iPhony se mu údajně vyvinout stále nedaří. Tvrdí to alespoň zdroje analytika Ming-Chi Kua.

Na vlastním 5G modemu pracuje Apple již pěkných pár let s vidinou, že jím jednou nahradí nyní využívané 5G modemy od Qualcommu. Pro tyto účely již ostatně získal do svých řad řadu modemových expertů jak z Qualcommu, tak třeba i od Intelu a dalších společností, díky kterým se má výsledek dříve či později dostavit. A jak se nyní zdá, dostaví se spíš později. Apple měl sice v plánu svůj 5G modem uvést snad již letos či příští rok, nic takového se ale údajně kvůli velkým problémům s jeho vývojem nestane. Namísto toho měl Apple s Qualcommem dohodnout, že ještě minimálně do roku 2023 bude využívat jeho modemová řešení, která jsou pro své kvality využívána i v současnosti. Ještě před pár lety přitom nechtěl Apple o Qualcommu ani slyšet a tvrdě s ním bojoval u soudu kvůli licenčním poplatkům za využívané patenty.

Je otázkou, v jaké formě Apple svůj 5G modem nakonec světu představí – respektive zda to pro něj bude mít vůbec nějaký smysl. Nicméně nyní evidentně věří, že je schopen přijít na trh s produkty lepšími než které jsou v současnosti k dispozici a proto v pracích na nich pokračuje. Snad tedy bude výsledek stát skutečně za to a nebude se pro něj jednat spíš o slepou uličku.