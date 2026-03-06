Chystá Netflix filmovou AI revoluci? Koupil startup, který mu s tím může pomoci

Není to zase tak dávno, co společnost Netflix odstoupila od plánované obří akvizice Warner Bros. Discovery. V investování ale očividně neustává. Streamovací gigant nyní oznámil nákup technologické firmy InterPositive, kterou založil herec a režisér Ben Affleck. Ta se zaměřuje na vývoj nástrojů využívajících umělou inteligenci pro filmovou produkci.
Po finanční stránce nejspíš nepůjde o tak velký obchod, jako kdyby Netflix skutečně odkoupil Warner Bros. Význam této akvizice ale může být ve výsledku mnohem zajímavější. InterPositive totiž s využitím umělé inteligence vyvíjí nástroje, které mají filmařům pomáhat během produkce i postprodukce.
Důležité je přitom zdůraznit jednu věc. Nejde o technologii, která by měla generovat celý film na základě textového zadání, jak to dnes zvládají některé experimentální AI nástroje. InterPositive se soustředí spíš na praktické části filmové práce. Umělá inteligence má například pomáhat s organizací materiálů, střihovými procesy nebo přípravou jednotlivých scén.
Netflix ve svém oznámení zdůrazňuje, že cílem není nahradit tvůrce, ale naopak jim dát lepší nástroje. Celý tým InterPositive se nyní přesune přímo pod Netflix a Ben Affleck bude v projektu působit jako seniorní poradce.
Právě zapojení známého filmaře je podle mě docela chytrý tah. V Hollywoodu totiž panuje kolem AI stále velká nedůvěra, zejména po loňských stávkách scenáristů a herců, kde byla umělá inteligence jedním z hlavních témat. Netflix tak zjevně sází na to, že AI bude ve filmové produkci hrát stále větší roli. A pokud se mu podaří vytvořit nástroje, které budou filmařům skutečně šetřit čas a práci, může se stát technologickým lídrem celé nové oblasti.
Zároveň je ale docela pravděpodobné, že pokud se tento přístup osvědčí, začnou podobné technologie rychle vyvíjet i další hráči. Ať už jde o Amazon, Disney, nebo třeba Apple, který se v posledních letech snaží výrazně posilovat svou pozici ve filmové a seriálové produkci.
Když jsem tuto zprávu četla poprvé, trošku mi zatrnulo. Představila jsem si, jak Netflix začíná chrlit jeden AI-generovaný film za druhým. Takto to ale vypadá, že v tomto konkrétním případě by AI skutečně mohla být dobrým sluhou, nikoliv špatným pánem. A to by bylo skvělé, ne?