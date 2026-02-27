Netflix couvá z megaobchodu. Warner Bros. nakonec nekoupí

Streamovací svět se před pár hodinami podruhé za poměrně krátkou dobu solidně otřásl v základech. Poté, co před pár týdny Netflix oznámil, že chce koupit Warner Bros. Discovery, totiž nyní přišel s tím, že svou nabídku stahuje zpět a o studio už nemá zájem. Warner Bros. Discovery i s HBO tak zamíří podle všeho jiným směrem.
Když Netflix koupi WB na konci loňska oznámil, měl za něj tehdy nabídnout kolem 83 miliard dolarů, čímž přetlačil dalšího zájemce, kterým byl tehdy Paramount. Situace se však nyní zcela otočila. Warner Bros. Discovery mezitím totiž mělo dostat vylepšenou nabídku od Paramount Skydance, kterou jeho představenstvo vyhodnotilo jako výhodnější oproti stávající dohodě s Netflixem. Ten měl sice následně možnost nabídku dorovnat, avšak nestalo se tak.
Naopak Netflix před pár hodinami poměrně překvapivě oznámil, že svou nabídku nezvýší a z boje o WBD definitivně odstupuje. Vysvětlení je pak dle šéfů streamovacího giganta naprosto jednoduché. Transakce zkrátka dřív dávala smysl a měla i velkou pravděpodobnost při schvalování u regulátorů (které jak víme třeba od Xboxu a jeho koupě studia Activision Blizzard, trvá dlouhé měsíce), ale za cenu potřebnou k dorovnání nové nabídky už ekonomicky nevychází.
Místo technologického obra tradiční fúze studií
Ještě před pár týdny se tedy zdálo, že se dočkáme scénáře, kdy čistě technologicko-streamovací gigant pohltí klasické filmové studio s obrovským katalogem a značkami, což mělo samozřejmě potenciál zásadně proměnit celý trh. Vždyť tímto krokem by získal Netflix práva k filmům jako Harry Potter, potažmo seriálům Hra o trůny a tak podobně. A upřímně řečeno, to už by byl pro mnoho z nás argument, proč si Netflix, který definitivně předplatit. Místo toho se však nyní rýsuje spojení dvou tradičních mediálních domů..
Překvapivý tah s Applem
Zajímavé je, že před pár hodinami přišla ještě jedna dost zajímavá zpráva související se streamovacímo službami. Apple a Netflix totiž oznámily, že další řada seriálu Drive to Survive bude dostupná nejen na Netflixu, ale taktéž na Apple TV. Zatímco tedy jeden obří obchod padá, jiná spolupráce se rodí a znovu se tím potvrzuje, že mediální byznys je dnes mnohem víc o flexibilitě než o velkých, okázalých nákupech. Z uživatelského hlediska se nicméně jedná možná o dobrou zprávu, protože máte-li stejně jako já rádi HBO jako takové, Paramount jej pravděpodobně změní podstatně méně než měl v plánu Netflix.