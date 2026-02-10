Netflix filmy a seriály 2026: Na tyto pecky se můžete letos těšit!

Pokud patříte mezi fanoušky Netflixu a přemýšlíte, čím vás tento streamovací gigant v následujících týdnech a měsících ohromí ze své produkty, už přemýšlet nemusíte. Netflix totiž oficiálně zveřejnil grafiku, která plánované seriály a filmy odhaluje, přičemž u řady z nich už rovnou ukazuje i to, kdy by měly vyjít. Spousta dalších seriálů a filmů se sice ještě data vydání nedočkala, nicméně jsou v plánu minimálně pro uvedení letos, takže s nimi lze též víceméně počítat.
Fotogalerie
Obecně lze říci, že budoucnost Netflixu bude velmi zajímavé a to nejen kvůli řadě originálních filmů a seriálů, které na něj míří. Není tomu totiž tak dávno, co Netflix oznámil koupi Warner Bros. Discovery, čímž si otevřel dveře k velmi široké knihovně filmů a seriálů mimo jiné z dílny HBO. Jinými slovy, Netflixu díky tomu nyní patří například vysílací práva na Harryho Pottera, ale třeba také na Hru o trůny, Černobyl a tak podobně. Z hlediska obsahové stránky tedy dost možná zamíchají následující měsíce kartami a to napříč celým světem streamovacích služeb. A co vy, jaké služby si v současnosti předplácíte a s čím jste nejvíce spokojení?