Netflix kupuje Warner Bros. Discovery! Získá tak Game of Thrones či Harryho Pottera

Svět videostreamovacích společností se dnes otřásl v základech a to opravdu citelně. Netflix totiž před pár desítkami minut oficiálně oznámil, že kupuje Warner Bros. Discovery. Vše má proběhnout v rámci balíku studií v hodnotě neuvěřitelných 82,7 miliardy dolarů, což z Netflixu rázem dělá jeden z největších streamingových obchodů v historii.
Netflix tímto tahem v podstatě z minuty na minutu přebírá kontrolu nad jedněmi z nejcennějších zábavních franšíz na světě. Do jeho portfolia putují DC univerzum, Game of Thrones, Harry Potter, Looney Tunes, ale i kompletní archiv Warner Bros. Netflix přitom slibuje, že Warner Bros. jako studio zachová a nebude mu brát jeho tradiční filmové uvedení, což je příjemné ujištění pro všechny, kteří ještě nezanevřeli na kino.
Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8
— Netflix (@netflix) December 5, 2025
Velkým tématem je samozřejmě HBO. Netflix se pro mnohé možná překvapivě nechystá značku pohřbít, ale naopak ji chce zachovat jako samostatnou službu, alespoň v dohledné době. Zároveň však plánuje postupnou integraci filmů a seriálů pod vlastní katalog, takže je otázkou, co vlastně z HBO zbude. Už nyní je ale jisté, že se Netflix chystá na krok, který přepíše podobu toho, jak jsme zvyklí konzumovat prémiové seriálové univerzum.
Co se týče samotné transakce, i o té je v současnosti k dispozici pár zajímavých detailů. Například akcionáři Warner Bros. Discovery dostanou 23,25 dolaru v hotovosti a 4,50 dolaru v akciích Netflixu za každou drženou akcii. Celý obchod má proběhnout během 12 až 18 měsíců, ale jen pokud dojde k dokončení již ohlášeného vyčlenění Discovery Global do samostatné společnosti. Vše navíc musí ještě posvětit regulátoři, což u podobných megaakvizic bývá ta nejpomalejší část. Ostatně, vzpomeňme na zdlouhavý nákup studia Activision-Blizzard Microsoftem. Pokud se ale vše povede dotáhnout ke zdárnému cíli, streamovací svět čeká obrovská změna, ze které vzejde Netflix jako král.