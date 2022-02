Obří valentýnské slevy: Revoluční robotický vysavač Roidmi EVE Plus zakoupíte o třetinu levněji

Komerční sdělení: Pokud nechcete při úklidu domácnosti ztrácet hodiny vašeho cenného času, pak je nejvyšší čas se porozhlédnout po kvalitním pomocníkovi, kterým se může stát například revoluční robotický vysavač a mop Roidmi EVE Plus. Tento kousek od firmy Roidmi, která spadá pod Xiaomi, znamenitě posunul pomyslné hranice ve svém oboru – je totiž kompletně soběstačný. Sám od sebe dokáže vyprázdnit plnou nádržku s prachem, zároveň ji i sterilizovat a postarat se o odstranění zápachů. Pojďme si na tento kousek proto blíže posvítit. Ať už totiž hledáte parťáka do vlastní domácnosti, nebo jen vybíráte co možná nejlepší valentýnský dárek, nyní máte perfektní příležitost. Roidmi EVE Plus totiž zakoupíte o třetinu levněji!

O několik kroků před konkurencí

Jak už jsme zmínili výše, robotický vysavač a mop Roidmi EVE Plus je o několik kroků napřed před svou konkurencí, díky čemuž se celosvětově těší obrovské oblibě. Hned na první pohled dokáže potěšit svým povedeným designem s převažující bílou barvou. Ostatně proto zapadne do prakticky jakékoliv domácnosti. Zároveň se ale na trh chystá vstoupit druhý model v černém provedení, který navíc přinese výkonnější sání. Zatímco současný vysavač Roidmi EVE Plus nabízí 2700 Pa, jeho tmavá verze si poradí s až 3200 Pa. Ostatně tohle je jeden z nejdůležitějších atributů z hlediska úklidu, který je už tak nadprůměrný. Aby toho ale nebylo málo, tak zároveň můžete měnit i nástavce a přizpůsobit tak produkt aktuálním podmínkám.

Samozřejmě nechybí ani funkce mopování. V takovém případě dokáže potěšit přítomnost 250ml nádržky na vodu a vyspělá technologie pro simulaci ručního mopování, díky čemuž robot dosahuje znamenitě lepších výsledků. Zároveň určitě nesmíme zapomenout zmínit přítomnost LED displeje na nabíjecí stanici. Díky němu se ostatně dozvíte všechny potřebné informace, aniž byste je museli složitě lovit například v aplikaci. Vraťme se ale zase zpět k úklidu. O precizní čištění domácnosti se zároveň stará sofistikovaný navigační systém, který využívá lasery a dokáže si dopředu naplánovat trasu pro co možná nejefektivnější úklid. S přehledem proto identifikuje překážky, přizpůsobí jim čištění a například zpomalí. Navíc se nemusíte bát, že by produkt byla potřeba neustále nabíjet. Disponuje totiž 5200mAh baterií, zajišťující až 250 minut chodu, během kterého dojde k vyčištění až 250 metrů čtverečních.

Xiaomi Roidmi EVE Plus představuje geniálního pomocníka do jakékoliv domácnosti. Pokud nechcete ztrácet čas vysáváním či vytíráním, pak by vám tento kousek určitě neměl chybět. Objem odpadního pytlíku v nabíjecí stanici navíc činí 3 litry, což se rovná zhruba 30 košům. Celkově tak robot dokáže čistit domácnost po dobu 60 dní, aniž byste cokoliv museli dělat. A jelikož dokáže automaticky sterilizovat odpad a eliminovat zápach, nemusíte mít žádné obavy z alergenů, roztočů a dalších mikroorganismů. Zároveň je propojený s mobilní aplikací, ve které máte přehled o každém „kroku“ vašeho pomocníka. Ačkoliv běžná cena produktu činí 14 999 Kč, nyní si jej v rámci valentýnských slev můžete pořídit za bezkonkurenčních 10 499 Kč. Nenechte si utéct tuto unikátní šanci!

