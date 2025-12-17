LG Micro RGB evo: Nejpokročilejší LCD televizor společnosti LG vybavený nejsilnějším procesorem s AI používaným u OLED televizí

Společnost LG Electronics (LG) představí na veletrhu CES 2026 svůj vůbec první vlajkový model RGB televizoru — LG Micro RGB evo, držitele ocenění CES 2026 Innovation Awards1. Displej televizoru využívá technologii Micro RGB s dosud nejmenšími jednotlivými RGB LED diodami v televizorech LG a představuje významný pokrok oproti technologii MiniLED.
LG Micro RGB evo využívá preciznost technologie OLED k řízení každé diody v RGB LED podsvícení, čímž zajišťuje maximální kontrolu a přináší 13 let technické dokonalosti technologie LG OLED do kategorie RGB. Srdcem tohoto výkonu je nově vylepšený procesor α (Alpha) 11 AI Processor Gen 3. Ten je založen na technologii Dual AI Engine a disponuje funkcí Dual Super Upscaling, která umožňuje simultánní zpracování dvou typů AI upscalingu. Výsledkem je zvýšená ostrost a zároveň přirozený, vyvážený obraz s nejvyšší úrovní jasu pro maximální vizuální dojem.
Obrovská výpočetní síla umožňuje využít technologii RGB Primary Color Ultra, průlomovou technologii, která poskytuje plné spektrum reprodukce barev. Díky této technologii dosahuje LG Micro RGB evo vynikajícího barevného rozsahu, certifikovaného společností Intertek pro 100% pokrytí barevného gamutu v BT.2020, DCI-P3 a Adobe RGB.
Dokonalost barevného podání dále podporuje technologie Micro Dimming Ultra, která s výjimečnou přesností koordinuje více než tisíc zón stmívání. Dosahuje vysokého kontrastu a přesně určuje jas a ovládání barev pro zobrazení detailů v tmavých i jasných scénách.
Kromě kvality obrazu se inovace týká i uživatelského pohodlí. Rozhraní je hluboce personalizované prostřednictvím oceněné platformy webOS, která zahrnuje Voice ID, AI Picture/Sound Wizard a přizpůsobenou domovskou obrazovku „My Page“. Vylepšený AI Concierge a AI Chatbot. Umělá inteligence AI Search dále vylepšují sledování televize tím, že zákazníkům pomáhá snadno prozkoumávat informace související s obsahem.
„Dosažení maximální věrnosti obrazu je cílem každého displeje. S LG Micro RGB evo jsme dosáhli milníku, který byl v této kategorii dříve považován za nemožný,“ řekl Park Hyoung-sei, prezident společnosti LG Media Entertainment Solution Company. „Náš nový televizor na trhu znamená evoluci RGB technologie a redefinici průmyslových standardů. Zákazníkům, kteří vyžadují výjimečnou přesnost barev, nabízíme nyní nekompromisní výkon.“
LG Micro RGB evo (model MRGB95) bude k dispozici ve velikostech 100 palců, 86 palců a 75 palců.
Návštěvníci veletrhu CES 2026 si mohou nejnovější inovace společnosti LG v oblasti domácí zábavy vyzkoušet na stánku společnosti (č. 15004, Las Vegas Convention Center) od 6. do 9. ledna. Další informace o novinkách společnosti LG najdete v sekci LG Newsroom.
1 100palcový model MRGB95B získal ocenění CES 2026 Innovation Award