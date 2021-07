Cybertruck přidá „Crab Walk“ režim a bude konkurovat Hummer EV

Elon Musk uvedl, že se s Cybertruckem chystá konkurovat elektrické verzi Hummeru. Ten totiž nabízí takzvaný Crab Walk, což jednoduše znamená možnost pohybu náprav nezávisle nad směrem samotné kabiny a nejlépe tuto funkci prezentuje následující video. Díky této funkci je možné se s vozem pohybovat v prostorech, kam by se vůz s klasickými nápravami neměl šanci vejít. Musk chce osadit Cybertruck zadní pohyblivou nápravou, která dokáže v podstatě to stejné, co Hummer v takzvaném Crab walk režimu. Mimo jiné podle Elona také stále platí, že vůz bude při předání zákazníkům vypadat téměř stejně jako vůz odhlaený v roce 2019 a to včetně ostrých hran.