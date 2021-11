10 nejlepších pomocníků s úklidem v domácnosti

Komerční sdělení: Dnešní technologie nám znatelně usnadňují každodenní život, což se samozřejmě týká i úklidu. V posledních letech se stále větší popularitě těší řada nejrůznějších doplňků, s jejíchž pomocí lze znatelně urychlit zmiňovaný úklid. Pojďme si proto ukázat 10 současně nejlepších pomocníků.

Xiaomi Roidmi EVE Plus

Na prvním místě samozřejmě stojí robotický vysavač a mop Xiaomi Roidmi EVE Plus. Tento parádní kousek dokáže na první pohled zaujmout svým sacím tlakem až 2700 Pa, díky čemuž mu neunikne byť jen jediné smítko prachu. Jelikož se navíc jedná o chytrý vysavač, tak jej samozřejmě lze ovládat i prostřednictvím chytrého telefonu. To nejlepší ale přichází až v praxi. Model totiž dokáže okouzlit skvělou orientací v prostoru, za což vděčí 18 senzorům, laserové navigaci a pokročilému algoritmu pro lokalizaci a mapování okolí (SLAM). Potěšit také dokáže funkcí automatické vysypání odpadu, k čemuž dojde, jakmile se nádobka naplní, či automatickým nabíjením. Pokud se navíc vybije baterie během úklidu, robot včas zajede do stanice a po dobití se vrátí na původní místo a pokračuje. S tím také souvisí i vysokokapacitní baterie Li-ion baterie o kapacitě 5200 mAh.

V rámci mobilní aplikace pak ani nechybí možnost nastavení takzvaných úklidových zón a pojmenování místností, podle čehož následně můžete řídit i samotný úklid. To nejlepší ale je, že je v současné situaci Xiaomi Roidmi EVE Plus k dostání v rámci akce Black Friday s enormní slevou! Pořídit si jej tak můžete již za pouhých 11 999 Kč namísto původních 14 999 Kč. Nad případným pořízením byste ale neměli dlouze přemýšlet, jelikož akce platí už pouze dneska.

Xiaomi Roidmi EVE Plus za akční cenu zakoupíte zde!

Kärcher WV 6 Plus

Ze stoupající popularity se taktéž mohou radovat takzvané čističe (vysavače) na okna, s jejíchž pomocí lze mytí oken s přehledem zkrátit i o dvě třetiny času. Spolehlivým a kvalitním modelem je v tomto směru Kärcher WV 6 Plus. Ten na jedno nabití dokáže fungovat až 100 minut. Potěšit u něj dokáže i nízká hlučnost i hmotnost nebo vylepšená technologie stěrky. Při umývání tak za sebou nezanechává žádné šmouhy, a přesto se dokáže postarat o prvotřídní umytí. Zároveň není limitován jen na okna, ale lze jej použít na prakticky všechny hladké povrchy. Jmenovitě se tak může jednat o sprchové kouty, zrcadla a další.

Tesla LifeStar UV550

Dalším produktem, který lze v rámci akce Black Friday pořídit se slevou, je antibakteriální vysavač Tesla LifeStar UV550. S příchodem globální pandemie se podstatně více začala řešit hygiena a dezinfekce, což nezůstalo pouze u rukou. Přesně v tomto směru je Tesla LifeStar UV550 skvělým pomocníkem, s jehož pomocí můžete doma vydezinfikovat nejrůznější povrchy v řádu minut. K tomu produkt využívá takzvanou UV-C dezinfekční lampu, která odstraní 99,9 % virů, bakterií, roztočů a alergenů, přičemž k dispozici je v hned třech režimech čištění. Samozřejmě mu nechybí ani důkladný filtrační systém či omyvatelný filtr. Veškeré čištění díky zmiňované UV-C lampě navíc probíhá čistou cestou bez použití jakýchkoliv chemikálií.

Symbo Weebot W150

Jestliže váš zaujal výše zmiňovaný čistič oken Kärcher WV 6 Plus, ale rádi byste to posunuli ještě o úroveň dál, tak by vaší pozornosti rozhodně neměl uniknout produkt Symbo Weebot W150. Jedná se o takzvaně robotický čistič oken, který veškerou práci dokáže kompletně udělat za vás. Tento model je v rámci Black Friday opět k dostání se slevou a zaměřuje se na střední a velká okna, jejíchž rozměry překračují 50 x 50 centimetrů. Celé to navíc funguje poměrně jednoduše. Robota stačí vzít, nechat ho přisát se na okno a následně už čistí. Zároveň se nabízí i možnost dálkového ovládání. Tento kousek je vhodný především pro lidi s velkými okny, případně s okny, ke kterým není úplně dobrý/bezpečný přístup.

Xiaomi Mi Air Purifier Pro H

Určitě byste v domácnosti neměli opomínat kvalitu vzduchu. Dnes jsou již k dostání nejrůznější čističky, které prakticky stačí pouze připojit do sítě a o zbytek se postarají za vás. Nesmírně oblíbeným a populárním modelem je v tomto případě čistička Xiaomi Mi Air Purifier Pro H, která je vybaveny účinným HEPA filtrem s efektivitou až 99,97 %. Dokáže tak zachytit částice pylu, alergeny, pachy, spóry plísní a plyny (formaldehyd). Samozřejmě mu nechybí ani senzor pro snímání kvality vzduchu a teploty, přičemž přefiltrovat dokáže tento model 600 m3 vzduchu za hodinu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Aby toho nebylo málo, tak zároveň je vybaven i dotykovým OLED displejem, s jehož pomocí lze v okamžiku téměř vše nastavit. Zároveň ani nechybí možnost propojení s chytrým telefonem a příslušnou aplikací, ve které následně můžete nejen nastavovat nejrůznější změny, ale také sledovat nejrůznější analýzy a mít tak detailní přehled o kvalitě vzduchu ve vaší domácnosti.

Dyson Pure Hot+Cool HP04

Pokud vás opět zmiňovaná čistička vzduchu zaujala, avšak rádi byste měli něco o trošku lepšího, pak je tady přímo pro vás model Dyson Pure Hot+Cool HP04. V tomto případě se totiž jedná o takzvaně 3v1 zařízení, které funguje nejen jako čistička, ale zároveň také jako ventilátor a teplovzdušný ventilátor. Model je pak konkrétně vybaven 360° uzavřeným HEPA filtrem a uhlíkovým filtrem, přičemž zvládá i oscilaci v rozsahu 350 °. Automaticky tak dokáže ze vzduchu odstranit 99,95 % plynů a škodlivin. Potěšit dokáže i průběžná kontrola kvality ovzduší, možnost propojení s mobilní aplikací a v případě teplovzdušného ventilátoru možnost nastavení teploty v rozsahu od 1 do 37 °C.

Concept VP4410 Deeser Ultimate

V některých případech také může přijít vhod takzvaný ruční vysavač. Skvělým kandidátem v tomto oboru je Concept VP4410 Deeser Ultimate, který vám umožní se dostat na místa, kde by se například robotický vysavač dostat nedokázal. Potěšit u něj mimo kompaktních rozměrů a nízké hmotnosti dokáže i relativně vysoký sací výkon o síle 14 kPa, účinný HEPA filtr a nádoba na prach o objemu 250 ml. Samozřejmě nechybí ani takzvaná štěrbinová hubice pro luxování i obtížně dostupných míst. Co se pak týče výdrže na jedno nabití, tak ta se pohybuje kolem 20 minut, což pro úkony, ke kterým je potřeba ruční vysavač, je více než dostatek.

ETA Azurit 2267 90000

V našem seznamu samozřejmě nesmí chybět ani tradiční parní mop. V tomto směru dokáže potěšit model ETA Azurit 2267 90000, který je taktéž takzvaně 2v1 – respektive tedy parní mop a čistič. Jeho hlavní přednosti se skrývají v extrémní síle páry a široké škály příslušenství pro nejrůznější příležitosti. Zároveň díky vyšší teplotě dokáže zneškodnit až 99,9 % bakterií a funguje tak jako účinná dezinfekce různých povrchů a materiálů. Aby také šetřil časem, tak k napařování a mopování dochází v jednom kroku, kdy odstraňuje špínu, rozpouští mastnotu a sbírá nečistoty. Intenzita páry je samozřejmě nastavitelná. Obecně se tak produkt hodí pro čištění podlah, dlaždic, obkladů, koberců, oken, čalounění a podobně.

Dyson V8 Motorhead

Vraťme se ještě trošku na začátek. Ne každému pochopitelně musí vyhovovat robotický vysavač. V takovém případě je vhodné sáhnout po tradičním způsobu luxování, kterým je použití tyčového vysavače. Zároveň je ale nutné upozornit, že se jedná o poměrně důležitý produkt v domácnosti, na kterém se určitě neoplatí šetřit. Skvělým modelem v poměru cena/výkon je každopádně Dyson V8 Motorhead, který na první pohled dokáže zaujmout takzvaným „bezšňůrovým“ provozem či možností vyjmutí těla a jeho použití jakožto ručního vysavače. K tomuto kousku je samozřejmě opět k dispozici široká řada nástavců pro nejrůznější příležitosti, přičemž nechybí ani cyklonová technologie 2 Tier Radial. Celé to následně zastřešuje vysoce výkonný motor se sacím výkonem 115 aW. Co se týče výdrže, ta činí zhruba 40 minut čistého provozu.

Gardena PowerJet Li-40

Jelikož nyní máme podzim, kdy se příroda zabarvuje a opadá listí, tak v závěru určitě nesmíme vynechat zahradní vysavač/foukač Gardena PowerJet Li-40. Ten sice není úplně pomocníkem do domácnosti, avšak je nutné vzít v potaz, že většina lidí v těchto dnech tráví spoustu času právě na zahradě, kde může přijít více než vhod. Dokonce se dokáže pochlubit hned třemi režimy, kdy konkrétně, jak již bylo zmíněno, dokáže vysávat, foukat, ale také i drtit.

Ani jeho výkon rozhodně nestojí za zahození. Rychlost foukání totiž dosahuje až 320 km/h a sací výkon činí 160 l/s. Následně ještě nesmíme zapomenout zmínit nesmírně jednoduché ovládání, vysokou výdrž baterie a přítomnost režimu ECO pro úsporu energie. S pomocí tohoto kousku dokážete uklidit listí v řádu sekund.