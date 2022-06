Robotické vysavače ROIDMI přinášejí revoluci v domácím úklidu! Všechnu práci odvedou za vás

Komerční sdělení: Moderní technologie nám dokážou usnadnit náš každodenní život. Aktuálně jsou na vzestupu takzvané robotické vysavače, které se dokážou postarat o kompletní úklid celé domácnosti, včetně vytření podlah, aniž bychom museli vůbec něco řešit. Jenže jaký model vybrat a podle čeho se řídit? Naprostým průkopníkem v tomto segmentu je oblíbená značka ROIDMI, která se specializuje na vývoj skutečně samostatných robotických vysavačů.

Bezesporu nejpopulárnějším modelem je ROIDMI EVA. Tento robotický vysavač totiž dokáže vyřešit doslova všechno sám, aniž byste mu museli věnovat až přebytečnou péči. To je ostatně jeden z největších problémů levných modelů, které se sice tváří chytře a samostatně, ale ve skutečnosti vyžadují neustálou pozornost v podobě čištění, nastavování, spouštění a podobně. ROIDMI na tohle jde z úplně opačné strany.

ROIDMI EVA: Nejlepší vysavač na trhu

Pojďme si proto podrobněji posvítit na zmiňovaný model ROIDMI EVA. Tento parťák do každé domácnosti si mimo vysávání poradí i se zametáním či vytíráním, přičemž pochopitelně disponuje motorem se solidním sacím výkonem o 3200 Pa. Překvapit ale dokáže i z hlediska vytírání, což v tomto případě zajišťují dvě 4“ mopovací podložky schopné až 180 otáček za minutu. Samozřejmostí je pak také velice schopný systém pro orientaci napříč bytem, detekce výše, schopnost překonat překážky do výšky 20 mm či možnost propojení s aplikací v chytrém telefonu.

V aplikaci jsou pak k dispozici nejrůznější statistiky a informace, případně si zde lze nastavit automatizace a zajistit tak, aby robot vždy uklízel automaticky. Jak už jsme uvedli výše, zcela zásadní je však samostatnost vysavače. Ta spočívá hlavně v jeho nabíjecí stanici, která zároveň slouží pro vyprazdňování nádoby s prachem, sušení mopovacích podložek nebo dezinfekci. Díky tomu je robot schopen bez jakéhokoliv zásahu vysávat klidně i 2 měsíce. Na druhou stranu se nemusíte obávat o uchovaný odpad – ten je kompletně sterilizován a zapouzdřen v sáčku.

ROIDMI EVE Plus: Nejoblíbenější v poměru cena/výkon

Mezi jedny z nejpopulárnějších robotických vysavačů bychom jednoznačně mohli zařadit ROIDMI EVE Plus. Tento kousek je k dostání za podstatně nižší cenu než model EVA, ale i přesto nabízí přesně to, co od něj vlastně můžeme očekávat. Jeho základem je výkonný motor se sacím tlakem o 2700 Pa, díky čemuž si poradí s úklidem prakticky čehokoliv. Stejně tak si mimo vysávání poradí i s vytřením podlah, v čemž mu napomáhá 250ml nádobka na vodu s elektronicky řízeným čerpadlem, které dokáže nastavit hned tři úrovně pro průtok vody. S takovou je tedy možné se pustit do lehčího úklidu, nebo naopak do vypořádání se se skutečně silnými skvrnami.

Samozřejmostí je pak také dokonalá orientace v prostoru díky výkonné laserové navigace s LiDAR senzory, možnost propojení s aplikací v chytrém telefonu či poměrně šikovná nabíjecí stanice. Ta i v tomto případě poslouží pro sběr prachu a nečistot, které se zde vyprázdní při každém vjetí do stanice. Konkrétně se opět uchovávají v jednorázových sáčcích na nečistoty, jehož povedené zpracování znemožňuje jakýkoliv únik prachu do okolí. Zároveň je stanice dobře propojena se zmiňovanou aplikací, která vás tak dokáže informovat například o nutnosti výměně sáčku.

