Recenze chytrého vysavače Niceboy Charles i8: Skvělý pomocník

V současné době „frčí“ produkty do chytré domácnosti. Pokud pak jde o produkt, který vám náležitě pomůže a ušetří vám čas, o to lépe. Velmi dobrým pomocníkem je chytrý vysavač. V souvislosti se společností Niceboy již nelze říct, že jde o firmu, která nabízí pouze reproduktory a sluchátka. Niceboy již před časem „najel“ na vlnu právě chytré domácnosti. V portfoliu tedy kromě vysavačů naleznete třeba i kartáček na zuby, který je skutečně velmi dobrý. Pokud jde o vysavač, do rukou se mi dostal model Charles i8, který sází na nižší cenu, slušný výkon i spolehlivost.

Obsah balení

Niceboy Charles i8 dorazí v opravdu velké krabici. Nečekejte žádnou designovou pecku, na kterou jsme u Niceboy zvyklí. Jde o prostou kartónovou krabici, na níž je černými čárami vyobrazen design. Též se zde o produktu něco dočtete. A co naleznete v krabici? Kromě vysavače rovněž nabíjecí základnu, dálkové ovládání, napájecí adaptér, HEPA H13 filtr, mopovací hadr, přimetací kartáč, duální nádobu na prach a vodu, prachovou nádobu, čistící štěteček, 2x AAA baterie pro dálkové ovládání a návod k použití, který je velmi přehledný, v češtině a zpočátku se bez něj neobejdete.

Technické specifikace

Co se týče technických specifikací, bude to poněkud delší povídání. Jde o robotický vysavač s mopem, který se hodí na všechny druhy podlah (sám jsem jej zkoušel na koberci, parketách a kamenné podlaze). Produkt disponuje high Effiency filtrem, omyvatelným filtrem, pěnovým filtrem a HEPA H13 filtrem, jenž je určený pro alergenní roztoče. Jde tedy o efektivní třístupňový filtrační systém. Niceboy Charles i8 disponuje automatickým dobíjením. Tedy jakmile mu dojede „šťáva“, sám vyrazí do nabíjecí stanice. Jakmile se nabije, bude pokračovat tam, kde skončil. Samozřejmostí je nárazový senzor a senzor proti pádu ze schodů. Rovněž vhod přijde i funkce odloženého úklidu. Z hlasových asistentů si užijete toho od Googlu.

Co se nádob týče, ta na prach má objem 0,35 l. Nádoba na vodu pak 0,27 l. Budete-li chtít po vysátí podlahu i vytřít, je třeba nádoby vyměnit, což je otázka několika sekund. Niceboy Charles i8 má celkem dva kartáče. Jeden hlavní a jeden boční. Boční slouží pro nametání nepořádku z rohů místnosti. Robotický vysavač se nebojí ani překážek a dokáže překonat nástrahy o výšce až 2,1 cm. Na druhou stranu se občas stane, že najede na překážku, uvízne a začne volat o pomoc. Niceboy Charles i8 má gyroskopickou navigaci, BLDC motor a baterii, která obstará dobu provozu až o délce 120 minut (bude ale záležet na navoleném sacím výkonu). Do plné kapacity se produkt nabije za 5 hodin. Hlučnost je 65 dB, rozměry jsou 0,96 × 32 × 32 cm a hmotnost okolo 3 kg. Sací výkon je 2700 Pa se systémem nasávání Hurricane PRO.

V aplikaci si také budete moct navolit, jak vlastně bude tento pomocník vysávat. V nabídce je několik druhů vysávání, přičemž nejzajímavější je čištění jednoho bodu. Můžete mít například zájem, aby určitý prostor byl co nejdůkladněji vysán. Vysavač se tedy na něm zaměří a oblast projede více než poctivě. Zajímavá je rovněž funkce čištění okrajů pro detailní úklid. Ačkoli stroj funguje opravdu dobře, z logiky věci jsou nejslabší výsledky produktu na koberci. Do něj se totiž nečistota a různé drobky mohou snadno zašlapat. I klasický vysavač má v takových případech mnohdy problém.

Fotogalerie Niceboy Charles i8 (3) Niceboy Charles i8 (4) Niceboy Charles i8 (5) Niceboy Charles i8 (6) Niceboy Charles i8 (7) Niceboy Charles i8 (8) Niceboy Charles i8 (9) Vstoupit do galerie

Design

Na produktu není velice co popisovat, jelikož pokud jste v minulosti nějaký obdobný robotický vysavač viděli, bude tento vypadat velmi podobně. Jde zkrátka o kulatý produkt černé barvy, na jehož vrchní straně naleznete kromě loga společnosti taktéž dvě tlačítka, a sice pro okamžitou jízdu k dokovací stanici a pro start/stop úklidu. Na boční straně naleznete všemožná čidla a hlavní vypínací tlačítko. Na spodku pak kola, zdířku pro hlavní kartáč, boční kartáč a slot pro nádobu na vodu či na prach. Vše jde velmi rychle rozdělat a pohodlně vyčistit. Jednoduše vyjmete, otevřete a vysypete. Nutno říct, že odmotávání vlasů z hlavního kartáče dokáže zabrat dost času. A možná nebudete občas věřit, co vše dokázal Niceboy Charles i8 během úklidu posbírat.

Aplikace

Chytrý vysavač se pochopitelně neobejde bez chytré aplikace. Stáhnete aplikace Niceboy ION. Po jednoduché registraci přepnete vysavač do párovacího režimu, což uděláte několikasekundovým stisknutím obou tlačítek na horní straně přístroje. Poté je třeba zařízení vybrat a vyplnit heslo k Wi-FI. Poté se dostanete do menu, kde na hlavní obrazovce vidíte současný stav baterie, dobu čištění a plochu, která již byla vyčištěna. Rovněž je možné zobrazit mapu, poslat Charlese k nabíječce, nastavovat časové plány nebo měnit výše zmíněné režimy čištění. Taktéž lze nastavit úroveň vysávání, přičemž čím vyšší úroveň, tím vyšší hlasitost a samozřejmě rychlejší vybíjení baterie. Jde o nastavení, které jsem využíval při vysávání koberců. Také zde vidíte životnost filtrů a kartáčů. Pokud se vám robot nějakým nedopatřením ztratí z dohledu, v aplikaci jej vyhledáte. Appka je kompletně v češtině.

Fotogalerie #2 Niceboy Charles i8 (1) Niceboy Charles i8 (2) Niceboy Charles i8 (3) Niceboy Charles i8 (4) Vstoupit do galerie

Vlastní používání

Jelikož nejde o první vysavač společnosti Niceboy, který jsem vyzkoušel, byly první kroky pro mě velmi snadné a rychlé. Okamžitě jsem se tedy zaměřil na to, co vysavač umí. Pokud budete chtít vysávat tímto způsobem, je třeba učinit určitá opatření. Předně je na místě odstranit veškeré možné překážky. Tu a tam se stane, že zařízení najede na větší překážku, uvízne a začne pípat. Musíte jej tedy vyprostit a znovu zapnout. Může také nasát ponožku, kdy opět musíte zasáhnout a pomoct. Jednou se mi stalo, že v kanceláři převrhl květináč, který stál v rohu místnosti. Až na tyto drobnosti, se kterými prostě a jednoduše musíte počítat, je Niceboy Charles i8 skvělým pomocníkem. Jeho údržba je snadná a rychlá. Jak jsem již uvedl, nejdéle trvá vymotávat vlasy z kartáče. Jelikož zde není Lidar (jako třeba u vrcholného modelu i9), je zobrazování mapy poněkud kostrbaté a vysavač se občas ztratí. Zvláště pak, pokud narazí na nějakou překážku. Nicméně ničemu, alespoň dle mého názoru, to nevadí. Dobrá je taky skutečnost, že s produktem budete spokojeni, i když nebudete mít nainstalovanou aplikaci. Prostě jej položíte na zem a stisknete tlačítko. Svou práci odvede skvěle. Pro využití maximálního potenciálu, nastavení výkonu, časovače apod., se ale bez appky neobejdete.

Fotogalerie #3 Niceboy Charles i8 (1) Niceboy Charles i8 (2) Niceboy Charles i8 (10) Niceboy Charles i8 (11) Niceboy Charles i8 (12) Niceboy Charles i8 (13) Niceboy Charles i8 (14) Niceboy Charles i8 (15) Vstoupit do galerie

Závěr

Pokud stojíte o produkt, který vám ušetří čas a v domácnosti/v práci náležitě vypomůže, jde o velmi dobrou volbu. Niceboy Charles i8 mě nezklamal, ale příjemně překvapil. Jweho cena je 6999 korun.

Robotický vysavač Niceboy Charles i8 zakoupíte zde