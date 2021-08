Srovnání třech nejžhavějších modelů robotických vysavačů

Komerční sdělení: Vytírání podlahy, vysávání koberce a likvidace prachu. Tři velmi neoblíbené činnosti, které vyžadují spoustu našeho času. Spolu se vzrůstajícím tempem života a zvýšenými nároky se ale naštěstí vyvíjí i technologie, díky kterým můžete dát nohy nahoru a na chvíli se zastavit. Zářným příkladem jsou robotické vysavače, které zmíněnou práci udělají za vás, a ještě se samy vyprázdní. Pojďme se podívat, jak si vedou tři aktuálně nejžhavější modely samovyprazdňovacích robotických vysavačů od firem iRobot, ROIDMI a Ecovacs při úkonech jako je čištění nebo likvidace prachu.

Představení modelů

Prvním modelem vysavače, který v tomto článku rozebereme, je iRobot i7+ od značky s nejdelší historií. Jeho klíčovými vlastnostmi jsou dvojité válečkové kartáče, 2,8l prachový sáček, jednostranný kartáč, užší konstrukce a výkonnost 2 200pa sání. Tento vysavač nedisponuje funkcí mopování, proto se v této sekci testování neobjeví. Dalším v hledáčku robotických vysavačů je model Xiaomi Roidmi Eve Plus. Tento cenově dostupnější a všestranný vysavač se sacím výkonem 2 700pa nabízí 3 vysávací režimy, funkce mopování, sterilizace a deodorizace, třílitrový prachový sáček a jednoválečné i oboustranné kartáče. V neposlední řade se podíváme pod drobnohledem na vysavač T8 AIVI od známé značky Ecovacs se sacím výkonem 1 500pa. Kromě vysávání zvládá i mopování a obojí si můžete užít hned ve třech režimech. Vytírání urychlí dvě nádrže na vodu a dva vytírací režimy. Součástí jsou také 2,5 litrový prachový sáček, kartáč na jeden válec a oboustranné kartáče.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jak bude testování probíhat?

Srovnání výkonů všech tří vysavačů bude probíhat ve čtyřech kategoriích, kterými jsou čištění koberců, čištění podlahy, vytírání a automatická likvidace prachu. Výsledky se zaznamenávají v reálném čase a celý proces se nahrává. Kvůli výpočtu průměru bude každá zkouška provedena víckrát. Všechny přístroje budou před každým testem přepnuté do stejného režimu, jejich prachové nádoby budou vyprázdněné, baterie plně nabité a nádrže na vodu naplněné. Totožné budou pro všechny modely také faktory, jako jsou čistící prostor, rozvržení odpadu a výchozí startovní bod. V samotném průběhu vysávání budou všechny vysavače čistit stejný směsný odpad v určené podlahové ploše a před každým čištěním proběhne vážení prachových nádob kvůli výpočtu účinnosti čištění. Plocha na zkoušku vysávání bude obsahovat 100 gramů odpadu (směs fazolí, obilovin, mouky, slunečnicových semínek), který bude rovnoměrně rozložený na tvrdé podlaze nebo koberci s plochou 3,45m2. Zkouška vytírání proběhne ve dvou kolech na 2,2m2 dlaždicové podlaze, která bude rovnoměrně pokapaná kávou. Po hodinovém sušení budou oba modely čistit čerstvé skvrny a kapky od kávy.

Na testovací video se můžete podívat zde:

Kdo s koho: čištění podlahy

V kategorii čištění podlahy si nejlépe vedly Ecovacs T8 AIVI a Xiaomi ROIDMI Eve Plus ve standardním režimu. Výkon iRobotu i7+ ve standardním režimu trochu pokulhával, kolem válečkového kartáče se zaseklo mnoho odpadu. Po první zkoušce ve standardním režimu zůstalo v prachové nádobě iRobotu 78,5 gramů odpadu, 85 gramů ve vysavači od Xiaomi a 86 gramů v Ecovacs T8 AIVI. Po druhé zkoušce ve stejném pořadí 77,5 gramů, 88 gramů a 87 gramů. Rychlost čištění se pohybovala kolem 78 % u iRobotu a 86,5 % u Xiaomi ROIDMI Eve Plus a stejně tak i u Ecovacs T8 AIVI. V Turbo režimu už se rychlosti čištění pohybovaly kolem 95,5 % a u zbylých dvou ve stejném pořadí kolem 96,5 %. Ve standardním režimu iRobot po čištění zanechal mnoho fazolí, Xiaomi malé množství mouky a po Ecovacsu zbyly zejména v rozích lehké nečistoty. V Turbo režimu všechny tři modely vyčistily většinu odpadu, až na malé zbytky.

Kdo s koho: čištění koberců

Výsledky tohoto testu jistě potěší lidi, kteří hledají vysavač hlavně na spolehlivé vyčištění koberců. Všechny tři modely na něm totiž zanechaly jen nepatrné množství zbytků nečistot. Během tohoto testu byli roboti automaticky spuštěni v režimu Turbo. Prvenství v této sekci patří vysavači Ecovacs, který měl ve všech čtyřech částech hmotnost odpadu v nádobě kolem 96 gramů, a jeho rychlost při čištění se pohybovala kolem 96 %. Hned v závěsu je robotický vysavač od Xiaomi. Ve všech zkouškách oproti vítězi zaostává v průměru o cca 2 gramy hmotnosti odpadu v nádobě a o 2 % rychlosti. Méně uspokojivý výkon předvedl iRobot i7+. V kategorii rychlost čištění i hmotnost odpadu v nádobě ztrácí na oba zbylé kandidáty téměř 10 jednotek.

Kdo s koho: vytírání podlahy

Jak už je zmíněno na začátku, iRobot i7 Plus zde nebude figurovat, protože nedisponuje funkcí vytírání. V této části se tedy zaměříme pouze na Ecovacs T8 AIVI i Xiaomi ROIDMI Eve Plus. Ecovacs v režimu hlubokého čištění díky vibrační nádrži na vodu vyčistil téměř všechny kávové skvrny. Podlaha sice zůstala trochu lepkavá, ale po delším vytírání zůstala naprosto čistá. Na výsledcích práce vysavače od Xiaomi je znát, že je inspirovaný lidským stylem vytírání a taktéž odvádí skvělou práci při čištění kapek kávy na podlaze. Přestože pár skvrn nebylo zcela odstraněno, celkový výkon je více než uspokojivý.

Kdo s koho: automatická likvidace prachu

Všechny testované modely v této kategorii vynikaly rychlostí likvidace. S nečistotami si poradily v průměru do 12 sekund. Xiaomi ROIDMI Eve Plus zvládl zlikvidovat prach s mírou 94 % a získal tak prvenství. Následují Ecovacs a iRobot s mírou likvidace 91,1 % a 92,4 %. Za zmínku zde ale určitě stojí funkce samosterilizace u vysavače Xiaomi, která se automaticky spustí při příjezdu robota do nabíjecí stanice. Eliminuje vznik bakterií a potencionálního zápachu vznikajícího v prašné nádobě. Průběh lze navíc jednoduše kontrolovat na moderní LED obrazovce.

Resumé

Při výběru vhodného zařízení bude hlavně záležet na tom, co od nového pomocníka vyžadujete a kterou funkci nejvíce využijete. Po třech dnech testování se ukázalo, že vysavač od Xiaomi a Ecovacs mají skvělý výkon při čištění podlahy a koberců, a to i při velké míře odpadu. V kategorii automatické likvidace prachu si nejlépe vedl robot Xiaomi ROIDMI Eve Plus, kategorii vytírání jednoznačně ovládl Ecovacs T8 AIVI. iRobot i7 Plus nevynikl v žádném z testů, a to i kvůli absenci funkce vytírání. Na druhou stranu slušně zvládne čistit jemný prach a je ideální volbou pro nenáročné uživatele. Kromě Xiaomi Eve Plus testované vysavače nedisponují funkcí samosterilizace, což je velká škoda. Cenově vás nejlépe vyjde model od Xiaomi, který seženete již za 9 229 Kč, následuje Ecovacs za cca 16 000 Kč a iRobot za 17 500 Kč.