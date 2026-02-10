SMARTAI V6: Bezdrátový vysavač, který vidí i neviditelný prach a myslí za vás při každém úklidu [Slevový kód]

Zavřít reklamu

Komerční sdělení: Bezdrátové vysavače se v posledních letech staly naprostým standardem moderních domácností. Přesto je zajímavé sledovat, jak se výrobci neustále snaží přijít s něčím, co tenhle segment posune zase o kousek dál. A právě do této kategorie míří nový SMARTAI V6 Cordless Vacuum Cleaner, který se nesnaží zaujmout jen hezkým designem, ale především kombinací chytrých technologií, vysokého výkonu a promyšleného uživatelského komfortu. Výsledkem je vysavač, který má ambici stát se každodenním parťákem pro rychlý i důkladný úklid celé domácnosti.

Už při prvním zapnutí je jasné, že SMARTAI V6 sází na koncept „inteligentního úklidu neviditelného“. Díky technologii zeleného laserového světla dokáže na podlaze zvýraznit i ty nejjemnější částečky prachu, které by jinak lidskému oku snadno unikly. Najednou tak vidíte, kde skutečně ještě zůstává nečistota a kde už je podlaha opravdu čistá. Právě tento moment bývá pro mnoho lidí zásadní. Pocit, že máte vysáto, je jedna věc, ale vidět čistý povrch druhá. A SMARTAI V6 tenhle rozdíl velmi přesvědčivě stírá.

Další velkou roli hraje piezoelektrický senzor, který v reálném čase rozpoznává množství a typ nečistot a podle toho automaticky upravuje sací výkon. Nemusíte tak neustále přepínat režimy podle povrchu nebo míry znečištění. Vysavač si vše řeší sám, čímž zajišťuje ideální rovnováhu mezi výkonem a spotřebou energie. Výsledkem je efektivnější úklid, delší výdrž baterie a méně starostí pro uživatele.

Srdcem SMARTAI V6 je vysokootáčkový DC motor, který poskytuje špičkový sací výkon schopný poradit si jak s většími nečistotami, tak s jemným prachem. Zajímavostí je optimalizace pro koberce s vyšším vlasem, které jsou běžné v evropských domácnostech. Právě tady často mnoho vysavačů naráží na své limity, zatímco SMARTAI V6 dokáže nečistoty vytáhnout i z hloubky vláken bez nutnosti opakovaných přejezdů.

K dispozici jsou tři výkonové režimy – Auto, Turbo a ECO. Auto režim se stará o inteligentní vyvážení výkonu a efektivity, Turbo nabídne maximální sílu pro hloubkové čištění koberců nebo lokální nepořádek a ECO režim je ideální pro běžný úklid s důrazem na co nejdelší výdrž. Právě v ECO režimu přichází ke slovu patentovaná technologie Siphon Technology™, která řeší jeden z nejotravnějších problémů bezdrátových vysavačů. Po vypnutí se totiž vysavač na dvě sekundy automaticky přepne na maximální výkon, aby vtáhl veškeré zbytky nečistot z trubice přímo do nádoby. Žádné vysypané drobky na podlaze, žádné dodatečné dočišťování. Malý detail, který ale v praxi výrazně zlepšuje celý zážitek z používání.

Velkým tématem je také výdrž. SMARTAI V6 využívá osmičlánkovou baterii s kapacitou 8×3000 mAh, což dohromady znamená velmi štědrou energetickou zásobu. V ECO režimu zvládne až 80 minut nepřetržitého provozu, což bohatě stačí na úklid většího bytu nebo středně velkého domu na jeden zátah. V Auto režimu se výdrž pohybuje podle zátěže mezi 22 až 80 minutami a Turbo režim nabídne zhruba 22 až 25 minut intenzivního výkonu, což je více než dost na důkladné vyčištění koberců či silně znečištěných míst.

Neméně důležitým prvkem je all-in-one nabíjecí a úložný dok, který se montuje na zeď. Jakmile vysavač po úklidu vrátíte zpět, automaticky se začne nabíjet, takže je vždy připraven k použití. Odpadá tak nepříjemná situace, kdy sáhnete po vysavači a zjistíte, že je vybitý. Dok navíc umožňuje vysavači stát samostatně ve vzpřímené poloze, takže nehrozí jeho převržení, a zároveň nabízí integrovaný prostor pro uložení příslušenství, jako je štěrbinová hubice nebo kombinovaný kartáč. Výsledkem je uklizený kout bez rozházených nástavců.

Designově se SMARTAI V6 inspiruje u prémiových modelů vyšší třídy a je to znát na první pohled i dotek. Kvalitní materiály, precizní zpracování a ergonomický tvar rukojeti přispívají k tomu, že se s vysavačem pracuje pohodlně i při delším úklidu. Důraz se ale neklade jen na vzhled, nýbrž i na zdraví domácnosti.

Celý přístroj je vybaven pokročilým systémem těsnění a šestistupňovou HEPA filtrací, která zachytí 99,99 % částic o velikosti až 0,3 mikronu. To znamená pyl, spory plísní, alergeny i jemný prach, které se nedostanou zpět do vzduchu. Výstupní vzduch je tak čistý a nezpůsobuje sekundární znečištění během vysávání. Pro alergiky, rodiny s dětmi nebo domácími mazlíčky jde o zásadní benefit, který má reálný dopad na každodenní pohodu.

SMARTAI V6 Cordless Vacuum Cleaner tak působí jako velmi promyšlený celek, který kombinuje vysoký výkon, chytré funkce a důraz na uživatelský komfort. Nejde jen o další bezdrátový vysavač, ale o zařízení, které řeší konkrétní drobné i větší problémy, se kterými se při úklidu běžně setkáváme. A právě v tom spočívá jeho největší síla.

A to nejlepší? Tento vysavač můžete nyní sehnat s parádní slevou. Jeho běžná cena je 109 Eur, díky slevovému kódu VSVIO10 jej však seženete jen za 96 Eur. Akce trvá až do 23. února s tím, že vám vysavač dojde z německého skladu zhruba za 1 pracovní den. 

SMARTAI V6 lze zakoupit zde

