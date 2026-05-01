SMARTAI V6: inteligentní vysavač, který posouvá úklid zase o kus dál – a nově i za atraktivní cenu

Komerční sdělení: Bezdrátové vysavače se v posledních letech staly naprosto běžnou součástí moderních domácností. O to zajímavější je sledovat, jak se výrobci snaží tuto kategorii neustále posouvat a přinášet řešení, která posouvají samotný úklid na vyšší úroveň. Přesně tímto směrem jde i SMARTAI V6 Cordless Vacuum Cleaner, který nespoléhá jen na povedený design, ale především na kombinaci chytrých funkcí, solidního výkonu a důrazu na komfort při používání. Výsledkem je zařízení, které má ambice stát se spolehlivým parťákem jak pro každodenní úklid, tak i důkladnější péči o domácnost.
Už po prvním spuštění je navíc jasné, že SMARTAI V6 sází na koncept inteligentního úklidu, který odhalí i to, co běžně zůstává skryté. Zásluhu na tom má zelený laser, jenž dokáže na podlaze zvýraznit i ty nejjemnější prachové částice, které by jinak snadno unikly pozornosti. Najednou tak máte jasný přehled o tom, kde je potřeba ještě přidat a kde už je hotovo. Právě tahle vizuální zpětná vazba může být pro řadu uživatelů zásadní. Jedna věc je mít pocit, že je uklizeno, druhá to skutečně vidět. A SMARTAI V6 dokáže tenhle rozdíl velmi přesvědčivě smazat.
Velkou roli zde hraje i piezoelektrický senzor, který průběžně sleduje množství i charakter nečistot a podle toho automaticky upravuje sací výkon. V praxi to znamená jediné. Nemusíte řešit žádné ruční přepínání režimů podle typu povrchu nebo aktuálního znečištění. Vysavač si vše řídí sám a snaží se držet ideální rovnováhu mezi výkonem a spotřebou energie. Výsledkem je nejen efektivnější úklid, ale i delší výdrž baterie a celkově pohodlnější používání bez zbytečných zásahů.
Základem celého zařízení je pak vysokootáčkový DC motor, který má dostatek síly jak na větší nečistoty, tak i na jemný prach. Výrobce přitom myslel i na specifika evropských domácností a výkon optimalizoval i pro koberce s vyšším vlasem. Právě ty totiž umí dát řadě vysavačů pořádně zabrat. SMARTAI V6 si s nimi ale poradí překvapivě dobře a dokáže nečistoty dostat i z hloubky vláken, aniž by bylo nutné jedno místo opakovaně přejíždět.
K dispozici jsou tři výkonové režimy – Auto, Turbo a ECO. Auto režim má za úkol jediné, a to chytře balancovat mezi výkonem a efektivitou bez nutnosti jakéhokoliv zásahu z vaší strany. Turbo naopak přichází na řadu ve chvíli, kdy potřebujete ze vysavače dostat maximum, ať už jde o důkladné čištění koberců nebo úklid většího nepořádku. ECO režim pak míří na běžné vysávání s důrazem na co nejdelší výdrž baterie. Právě tady se naplno ukazuje i patentovaná Siphon Technology™, která řeší jeden z častých nedostatků bezdrátových vysavačů. Po vypnutí se zařízení na okamžik přepne na maximální výkon a stáhne zbytky nečistot z trubice přímo do sběrné nádoby. V praxi to znamená, že se vám drobky nevrací zpět na podlahu a odpadá i dodatečné dočišťování. Na první pohled drobnost, ale při každodenním používání velmi příjemný detail.
Pozornost si zaslouží i samotná výdrž. SMARTAI V6 spoléhá na osmičlánkovou baterii o kapacitě 8×3000 mAh, což v součtu znamená opravdu solidní zásobu energie. V ECO režimu se můžete dostat až na 80 minut provozu, což bez problémů stačí na úklid většího bytu nebo menšího domu na jeden zátah. Auto režim se podle aktuální zátěže pohybuje zhruba mezi 22 a 80 minutami, zatímco Turbo nabídne přibližně 22 až 25 minut maximálního výkonu. To je ale přesně doba, která ve většině případů stačí na důkladné vyčištění koberců nebo míst, kde je nečistot zkrátka víc než obvykle.
Zapomenout se nedá ani na all-in-one dok pro nabíjení a uložení, který se montuje na zeď a v praxi výrazně zjednodušuje každodenní používání. Jakmile po úklidu vysavač vrátíte na své místo, automaticky se začne dobíjet, takže je připravený kdykoli znovu vyrazit do akce. Odpadá tak klasická situace, kdy po něm sáhnete a zjistíte, že je vybitý. Dok zároveň umožňuje bezpečné uložení ve vzpřímené poloze, takže nehrozí převrácení, a nechybí ani prostor pro příslušenství, jako je štěrbinová hubice nebo kombinovaný kartáč. Výsledkem je čisté a přehledné místo bez zbytečného chaosu.
Co se designu týče, SMARTAI V6 se očividně inspiroval u prémiovějších modelů, což je patrné jak na pohled, tak při samotném používání. Kvalitní materiály, pečlivé zpracování a ergonomicky tvarovaná rukojeť dělají z úklidu o něco příjemnější záležitost i ve chvílích, kdy zabere více času. Nejde ale jen o vzhled a pohodlí. Výrobce myslí i na to, aby vysavač přispěl k celkově zdravějšímu prostředí v domácnosti.