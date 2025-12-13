Trh vysavačů se mění: tyčové vedou, robotické inovují

Komerční sdělení: V podzimním a předvánočním období každoročně výrazně roste zájem o vysavače. Zatímco dříve šlo spíše o nenápadného pomocníka do domácnosti, dnes se z vysavače stává plnohodnotné technologické zařízení, které si lidé stále častěji pořizují i jako vánoční dárek. Data za období leden až říjen 2025 ukazují, že největší podíl na celkové hodnotě prodejů v DATARTu mají tyčové vysavače – tvoří 52 %. Zákazníky si získávají především svou skladností, vysokým výkonem a snadnou manipulací. Robotické vysavače se na prodejích podílejí 27 % a klasické modely s hadicí 21 %. Ačkoli tradiční modely z domácností nemizí, trend je zřejmý: zákazníci stále více upřednostňují pohodlí, automatizaci a úsporu času.
Více vysavačů v jedné domácnosti? Dnes už běžná věc
Spotřebitelské chování se v posledních letech výrazně změnilo. Dávno neplatí, že by domácnosti měly jen jeden univerzální vysavač. Stále častější je kombinace klasického, tyčového i robotického modelu. „Tyčové vysavače slouží jako rychlá pomoc pro každodenní drobný úklid, robot se stará o pravidelný provoz a klasický vysavač zůstává jistotou pro důkladné vysávání,“ říká Pavel Janů, produktový specialista DATART. Robotické vysavače si nejčastěji pořizují mladší generace, lidé s hektickým životním stylem a rodiny, které chtějí šetřit čas. Dražší a technologicky nejvyspělejší modely pak míří především do ekonomicky silnějších domácností, kde je kladen důraz na maximální komfort.
Úklid bez námahy je nový standard. Hitem je vysávání a vytírání v jednom
Zákazníci dnes stále častěji nehledají jen obyčejné vysávání. Do popředí se dostávají modely s přidanou hodnotou – kombinace vysávání a vytírání, automatické čištění, samočisticí stanice nebo inteligentní mapování prostoru. Samostatnou kategorií jsou pak tzv. podlahové myčky, které posouvají komfort úklidu na úplně novou úroveň.
„Právě multifunkční vysavače a takzvané podlahové myčky zažívají výrazný nárůst zájmu – lidé chtějí kompletní úklid jedním tahem, bez přenášení kýblů a náročné práce,“ upřesňuje Janů.
Proč jsou robotické vysavače tak populární?
Robotické vysavače si v posledních letech získávají stále širší skupinu uživatelů. Důvod je jednoduchý: dnešní roboti dokážou uklízet samostatně, systematicky a s minimální potřebou zásahu člověka. Zvládají rozpoznávat typy podlah, vyhýbat se překážkám, pracovat podle místností i časových plánů a po dokončení práce se samy vracejí do dokovacích stanic. Největším trendem roku 2025 jsou robotické vysavače s multifunkčními stanicemi, které zvládají nejen automatické vysypání nečistot, ale často i praní mopů, doplňování vody nebo sušení. Tyto modely postupně vytlačují jednodušší roboty bez pokročilého zázemí. Výrobci se navíc předhánějí ve vývoji nových funkcí – od pokročilé navigace přes umělou inteligenci až po maximální bezúdržbovost.
„Lídrem inovací jsou především čínští výrobci, kteří přinášejí nejodvážnější technologická řešení. Ani tradiční značky však nezůstávají pozadu – například česká ETA drží krok s globální konkurencí a nabízí stále vyspělejší modely,“ vysvětluje Janů.
Inteligence, ramena i schody – co roboti dnes umí?
Vývoj v segmentu robotických vysavačů je doslova překotný. Výrobci přicházejí s funkcemi, které by ještě před pár lety působily jako sci-fi. Mezi nejzajímavější novinky patří například robotický vysavač vybavený mechanickým ramenem, které dokáže zvednout drobné předměty – jako jsou ponožky, boty nebo hračky – a odložit je na určené místo.
Další revoluční novinkou je robot schopný překonávat schody. První model byl oficiálně představen letos na podzim a na český trh teprve míří. Díky tomu se poprvé otevírá možnost skutečně automatického úklidu i ve vícepodlažních domech bez nutnosti robota přenášet.
Barva není priorita, rozhodují funkce
Přestože se v mnoha segmentech elektroniky klade velký důraz na design a barevné varianty, u robotických vysavačů zůstávají zákazníci spíše konzervativní. Nejprodávanější jsou stále černé a bílé modely. Při výběru však hrají mnohem důležitější roli funkce, technologická vyspělost, spolehlivost, značka a cena. Energetická úspornost je vítaným bonusem, ale není rozhodujícím kritériem.
Vánoční dárek, který opravdu potěší
S blížícími se Vánoci přemýšlí stále více lidí o dárcích, které jsou nejen praktické, ale i moderní – a robotický vysavač se mezi nimi stává jasnou volbou. Už dávno nejde jen o „neosobní spotřebič“; pro mnoho domácností je to vítaný pomocník, který šetří čas, energii i starosti po celý rok. Očekává se, že závěr letošního roku přinese v segmentu vysavačů opět růst prodejů. Vánoce tak pravděpodobně přinesou nejen dárky, ale i dokonale uklizené podlahy – díky technologiím, které zvládnou úklid téměř samy.