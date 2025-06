Recenze Eureka E20 Plus: Robotický vysavač se skvělým poměrem cena – výkon

Robotické vysavače se stávají běžnou součástí našich domácností. Zatímco ještě před pár lety šlo spíš o zajímavý technologický doplněk pro nadšence, dnes už si spousta z nás nedokáže představit týden bez toho, že by jim v bytě tiše „pobíhal“ pomocník, který se postará o prach, chlupy nebo drobky. Výrobci na to pochopitelně reagují a na trh chrlí jeden model za druhým od základních až po ty nejpokročilejší s cenovkou přes 30 tisíc. O to zajímavější je, když se objeví vysavač, který slibuje funkce vyšší třídy, ale cenově zůstává někde na polovině či ideálně pod ní. Přesně takový je i Eureka E20 Plus coby model, který si říká o pozornost každého, kdo hledá maximum za rozumné peníze. A jelikož mi právě ten dorazil relativně nedávno na vyzkoušení, pojďme se mu společně podívat „na zoubek“.

Technické specifikace, zpracování a design

Když se mi do rukou Eureka E20 Plus dostal, byl jsem zvědavý, co vlastně nabídne. Vysavač za cenu, která se pohybuje hluboko pod hranicí 15 tisíc korun (konkrétně kolem 12 tisíc korun), a přitom slibuje funkce, na které jsme zvyklí spíš u dvakrát dražších modelů. Automatické vysypávání zásobníku, sací výkon 8 000 Pa, LiDAR navigace kombinovaná s 3D senzory, mopování, automatické zvedání mopu na koberci, možnost mapování více podlaží a k tomu všemu poměrně úsporné rozměry – to všechno zní na papíře skvěle. Otázka ale zněla, jestli to bude skvělé i v reálu.

Samotný vysavač má kulaté tělo a výšku těsně pod 10 centimetrů, což znamená, že se bez problémů dostane i pod většinu běžného nábytku, tedy například pohovku, postel nebo třeba komodu. Matné černé či bílé (v našem případě bílé) provedení působí elegantně a zároveň je dostatečně odolné, aby se na něm nezobrazovaly otisky nebo drobné oděrky při běžném provozu. Při testování se mi několikrát stalo, že robot narazil do tenké kovové nohy stolku nebo do dřevěného rámu dveří, ale ani po několika týdnech intenzivního používání nebylo vidět žádné větší poškození.Tyto nárazy nicméně byly opravdu sporadické, protože díky LiDARu vidí robot opravdu skvěle.

Základna je překvapivě kompaktní, přesto v sobě ukrývá bezsáčkový sběrný zásobník na nečistoty s kapacitou až na 45 dní provozu bez zásahu. To je výhoda, která se naplno ukáže až v každodenním životě. Když si totiž po týdnu uvědomíte, že jste vlastně ještě ani jednou nemuseli řešit plný zásobník, je to podobně osvobozující pocit, jako když poprvé přejdete na bezkontaktní platby.

Testování

Nejvíc mě samozřejmě zajímalo, jak Eureka E20 Plus funguje v reálném provozu. Nasadil jsem jej do domácnosti s kočkou, dlouhovlasou manželkou a klasickým rodinným „nepořádkem“ – tedy drobky, vlasy, chlupy, písek z bot a sem tam i zaschlá špína u vstupu nebo v kuchyni. A musím říct, že mě robot překvapil v tom nejlepším slova smyslu a to i na naší tmavé podlaze, na které jsou blonďaté vlasy parádně vidět.

Vysávání je na svou cenovou kategorii vynikající. Výkon 8 000 Pa zde totiž v žádném případě není jen číslo na krabici. Robot si poradil jak s tvrdými podlahami, tak s běžnými koberci. Na vysoký vlas bych doporučil sáhnout po výkonnějším modelu, ale v běžné domácnosti, kde se střídá dlažba, plovoucí podlaha a nízký koberec, neměl problém vůbec s ničím. Vyzkoušel jsem klasický test s moukou, kávou a rýží, tedy typickými „nepřáteli“ robotických vysavačů, a po dvou průjezdech byla podlaha v prakticky dokonalém stavu.

Výraznou výhodou je hlavní válcový kartáč s ochranou proti namotávání vlasů. Kdo má doma dlouhovlasé členy domácnosti nebo chlupatého mazlíčka, ten ví, jak otravné je pravidelné stříhání a čištění. Tady jsem po dvou týdnech zkontroloval kartáč ze zvyku a byl téměř čistý. Ne úplně bez vlasů, ale rozhodně výrazně lepší, než jsem zvyklý z jiných modelů.

Navigace vysavače v prostoru je další oblast, kde Eureka boduje. Kombinace LiDARu a 3D senzorů funguje velmi spolehlivě. Robot se pohybuje systematicky, přesně si mapuje prostor a vyhýbá se velmi přesně překážkám, jako jsou boty, kabely nebo třeba misky od psa. U některých levnějších modelů se mi dříve stávalo, že se robot pokoušel kabel „přežvýkat“ nebo s sebou odtáhl bačkory. Tady jsem nic takového nezažil. V jednom případě si robot všiml plastové figurky na zemi a místo aby do ní vrazil, elegantně ji objel. Nepřijde vám to jako zázrak, dokud nemáte doma děti či mazlíčky a nezjistíte, že hračky leží všude.

Obecně je to, jak se vysavač pohybuje v prostoru, překrásnou podívanou. Zapomeňte na modely, které neustále do něčeho naráží a jejich cestování po pokojích vypadá tak trochu jako demoliční derby slepých strojů. Zde máte z Eureka E20 pocit, že skutečně vše „vidí“, vnímá a je schopen velmi precizně objet. A když už do něčeho narazí, jedná se o předměty, které tak nějak chápete, že neviděl – tedy například úzké nožky nábytku a tak podobně. Tyto věci jsou pro LiDAR a senzory těžko viditelné.

Přes aplikaci můžete pohodlně ovládat vše od nastavení intenzity sání, přes plánování úklidu až po rozdělení místností. Líbí se mi, že se dá robot nastavit pro každou místnost jinak – třeba v kuchyni na vyšší sání a dva přejezdy, zatímco v ložnici stačí jeden tichý průchod. Aplikace je sice zatím pouze částečně v češtině, ale rozhraní je jednoduché a vše je tam, kde byste to intuitivně hledali. A pokud bych ji měl porovnat s aplikacemi konkurence, určitě bych ji řadil mezi ty povedenější.

Co se týče Mopování, to je u tohoto modelu spíš doplňková funkce. Nečekejte rotační disky ani vibrační podložku. Funguje to tak, že robot za sebou táhne mírně navlhčený hadřík a zvlhčuje podlahu. Na běžný denní prach nebo otisky od bosých nohou to funguje skvěle, ale s mastnými fleky nebo zaschlou špínou si neporadí. Co ale funguje výborně, je automatické zvedání mopu při přejezdu na koberec. Robot tak nezanechá mokré stopy a koberec zůstane suchý, což je funkce, kterou u levnějších modelů velmi často postrádám. A pokud člověk zapíná vysavač často (třeba denně), má víceméně jistotu toho, že se podlaha příliš nezanese nečistotami a i tento jednoduchý styl mapování ve výsledku postačí.

Z hlediska hlučnosti je Eureka někde mezi – na nejvyšší výkon už o sobě dává vědět, ale na střední režim je zvuk zcela přijatelný. V noci bych ho sice pouštět nechtěl, ale při běžném provozu přes den není problém sledovat televizi nebo pracovat v jiné místnosti. A co se týče výdrže baterie, v mém případě zvládl úklid plochy o rozloze cca 120 m² na jeden zátah a ještě mu zbylo něco málo v zásobě. Pokud máte větší prostor, vysavač si úklid rozdělí do více fází a mezi tím se sám dobije bez jakékoli vaší asistence.

Resumé

Eureka E20 Plus je robotický vysavač, který velmi příjemně překvapil. Nabízí vše, co od moderního pomocníka v domácnosti očekáváte – tedy solidní výkon, spolehlivou navigaci, minimum údržby a vysoký komfort při každodenním používání. Není to stroj, který vás ohromí lesklým designem nebo prémiovým balením, ale je to přesně ten typ robota, který si prostě odvede svou práci a to bez řečí a komplikací.

Ano, mopování je zde spíš doplňkové a pokud hledáte robot s plnohodnotným vytíráním, budete muset sáhnout po dražším modelu. Ale pokud vám jde především o vysávání, spolehlivost, jednoduchou obsluhu a co nejmenší potřebu zasahovat do provozu, pak Eureka E20 Plus dává perfektní smysl.

Za cenu, za kterou se prodává, nabízí až překvapivě hodně. A co je nejdůležitější – při testování obstál ve všech klíčových situacích, které běžná domácnost denně řeší. A právě proto bych se jí v klidu nebál svěřit celý úklid domácnosti. Bez nadsázky.

