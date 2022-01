Instagram přichází s další novinkou, jak přes něj vydělat

Fanoušci Instagramu budou mít zřejmě již brzy další možnost, jak si přes tuto sociální síť vydělat. Instagram totiž oznámil, že konečně spouští v minulosti několikrát možnost předplatného, byť tedy samozřejmě zatím jen v rámci testování. To odstartovalo konkrétně 19. ledna v USA s tím, že postupem času se bude rozmáhat do zbytku světa.

Poměrně zajímavé je, že po celý letošní rok nemá Instagram v plánu brát z předplatných uživatelů žádné provize a je možné, že tuto svou velkorysost promítne i do příštího roku. Klíčové je pro něj totiž v současnosti nalákat na novinku co nejvíce smysluplných tvůrců obsahu a vytvořit tak co možná největší uživatelskou základnu, která bude následně dávat po zavedení provozí daleko větší význam. Co se pak týče předplatného jako takového, tvůrci obsahu mají v současnosti možnost nastavit si měsíční předplatné pro své fanoušky v rozmezí 0,99 dolarů až 99,99 dolarů, což je v přepočtu lehce přes 21 korun měsíčně až téměř 2150 Kč měsíčně. Jaké oblibě se novinka těší nicméně zatím jasné není, jelikož běží pouhých pár dní a Instagram zatím statistiky přijetí prvních dnů nezveřejnil. Bezesporu se však jedná o poměrně zajímavou možnost, jak podpořit kvalitní tvůrce, kteří člověka na sociální síti baví.