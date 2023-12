10 tipů a triků pro Instagram, které ocení každý

Skrytí počtu „lajků“

Počet „to se mi líbí“ u příspěvků může být potěšující, je ale dvousečnou zbraní. Pokud chcete pro jistotu skrýt počet „lajků“ u vašeho instagramového příspěvku, přejděte do rozhraní pro přidání nového příspěvku, vpravo nahoře klepněte dvakrát na Další, zamiřte zcela dolů do sekce Pokročilá nastavení a aktivujte položku Skrýt počet To se mi líbí.