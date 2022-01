Apple zaměstnancům: Nechte si dát posilující očkování proti COVID-19, jinak vás budeme testovat

Celosvětová pandemie koronaviru nepřestává fungování Applu ani dobré dva roky od jejího plného propuknutí ovlivňovat, ba právě naopak. Naprostá většina jeho zaměstnanců totiž stále pracuje z Home Office a ti, kteří potřebují k výkonu své práce navštěvovat pracoviště – ať už obchody či kancelářské prostory -, musí buď podstupovat časté testování, nebo se prokázat očkovacími certifikáty. A právě očkovací politiku nyní Apple ještě zpřísní.

Vzhledem k tomu, že účinnost vakcinace postupem času poměrně rychle klesá a je proto doporučováno přeočkování posilující dávkou, rozhodl se Apple, že za očkované bude již brzy považovat jen zaměstnance, kteří jsou právě posilující dávkou přeočkovaní. V předešlých dnech proto rozeslal interně informační mail, ve kterém zaměstnancům sděluje, že pokud do čtyř týdnů od obdržení nároku na očkování nedoloží certifikát o tom, že přeočkování obdrželi, bude na ně Apple nahlížet jako na nenaočkované, což pro ně bude jinými slovy znamenat časté testování. Pro jejich snadnější fungování na pracovišti bude tedy posilující dávka očkování nutná.

Je prakticky jasné, že kdo se očkovat v předešlých měsících nechal, nebude mít s přijetím posilující dávky pravděpodobně žádný větší problém. Nynější rozhodnutí Applu je ale přesto vcelku zajímavé a to zejména kvůli tomu, že z něj lze vyčíst, že má z pandemie koronaviru stále velký respekt a tudíž se nedá očekávat, že by v brzké době přehodnotil své pracovní plány a své zaměstnance nahnal ve velkém zpět do kanceláří. Ve vzduchu tak visí čím dál větší otazník nad tím, zda se vůbec někdy ještě ke standardnímu režimu na pracovišti rozhodne, jelikož s přibývajícím časem na Home Office zcela určitě tuto formu práce zdokonaluje a i s ohledem na ekonomickou stránku věci by možná byla škoda takto nabyté zkušenosti zahodit. Vše ale ukáže samozřejmě až čas.