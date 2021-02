Otestovali jsme, jak funguje odemykání iPhone s rouškou z iOS 14.5

Pokud čtete pravidelně náš magazín, tak vám zajisté neuniklo včerejší vydání nových vývojářských beta verzí jablečných operačních systémů. Abychom byli přesní, tak Apple včera uvolnil první vývojářské beta verze systému iOS, iPadOS a tvOS 14.5, společně s watchOS 7.4. Nejvíce změn se samozřejmě již tradičně událo v iOS – konkrétně jsme se dočkali přidání nové funkce, která zabrání sledování uživatelů napříč weby a aplikacemi, a kromě ní také možnosti pro jednodušší odemčení iPhonu s Face ID při nošení roušek – stačí mít k dispozici Apple Watch. My už jsme tuto funkci pro vás otestovali a v tomto článku se na ni podíváme zblízka.

Co potřebujete pro aktivaci této funkce?

Jak už jsem zmínil v úvodním odstavci, tak pro aktivaci této funkce potřebujete iPhone s Face ID, na kterém je nainstalován iOS 14.5 (a novější), společně s Apple Watch, na kterých je nainstalován watchOS 7.4 (a novější). Pokud obě tato zařízení s uvedenými operačními systémy máte, tak už jen stačí, abyste na Apple Watch měli aktivní zabezpečení kódem. Zároveň hodinky musí být samozřejmě spojené s iPhonem a musí být odemčené a umístěné na vašem zápěstí. Jestliže všechny tyto podmínky splňujete, tak už jen stačí, abyste konkrétní funkci aktivovali. Ve výchozím nastavení totiž aktivní není – postup naleznete níže.

Kde lze funkci aktivovat?

Samotná funkce pro možnost odemčení iPhonu s Face ID pomocí Apple Watch se aktivuje na jablečném telefonu. Konkrétně je v tomto případě nutné, abyste se na něm přesunuli do nativní aplikace Nastavení. Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kus níže, kde lokalizujte a rozklikněte kolonku Face ID a kód. Po klepnutí na tuto kolonku se pomocí vašeho kódového zámku autorizujte. Nyní sjeďte o kus níže, konkrétně ke kategorii Unlock With Apple Watch – prozatím tato sekce není počeštěná. Zde už jen stačí, abyste pomocí přepínače aktivovali funkci Apple Watch. Pokud se vám na první pokus funkci zapnout nepodaří, tak nezoufejte. V mém případě bylo nutné obě zařízení restartovat, a poté se třikrát o aktivaci pokusit – nakonec se však povedlo. Rozhodně tedy buďte trpěliví a zkontrolujte si, zdali splňujete veškeré podmínky.

Jak nová funkce funguje?

Pokud o nové funkci, které dokáže pomocí Apple Watch zjednodušit uživatelům iPhonů s Face ID odemykání při nasazené roušce, slyšíte poprvé, tak se nic neděje – v tomto odstavci si popíšeme vše důležité. V současné době, kdy musíme prakticky všude nosit roušky, je naprosto ideální vlastnit iPhone s Touch ID. U této biometrické ochrany totiž dochází k ověření pomocí otisků prstů a nikoliv obličeje. Právě vzhledem k rouškám totiž iPhone s Face ID není schopný rozpoznat váš obličej, a tak odemčení zařízení pomocí této funkce nepovolí. Existují sice určité finty, díky kterým se vám může podařit nasnímat alternativní vzhled pro Face ID tak, aby vás do zařízení pustil i při nasazené roušce, avšak poté bohužel dochází ke snížení bezpečnosti a do vašeho zařízení se může dostat i nepovolaná osoba.

Apple se tedy rozhodl zakročit a přinesl „obrácenou“ funkci, která už tady nějakou dobu je. V rámci Apple Watch si totiž můžete nastavit, aby po odemčení iPhonu (jakýmkoliv způsobem) došlo také k odemčení samotných Apple Watch. Kalifornský gigant tedy tuto funkci vzal a svým způsobem „převrátil“. Pokud tedy budete chtít váš iPhone s Face ID odemknout s nasazenou rouškou, tak to systém okamžitě rozpozná a automaticky se pokusí zjistit, zdali nemáte na zápěstí Apple Watch. Jestliže hodinky na zápěstí jsou chráněné kódovým zámkem a jsou odemknuté, tak dojde k odemčení iPhonu. V opačném případě vám pak zbude pouze možnost ověření pomocí kódového zámku na iPhonu.

Ty bystřejší z vás mohlo napadnout, že tato funkce může být svým způsobem nebezpečná. Pokud totiž iPhone položíte na stůl, tak s aktivní funkcí pro odemykání jablečného telefonu pomocí Apple Watch by mohlo dojít k tomu, že si jej kdokoliv vezme a díky hodinkám na vašem zápěstí dojde k odemknutí. To je bohužel krutá realita – pokud někdo poblíž vezme váš iPhone a pokusí se jej s rouškou na obličeji odemknout, tak k odemčení doopravdy dojde. Na druhou stranu vás o tom však Apple Watch informují haptickou odezvou a ihned poté můžete stisknout tlačítko pro opětovné zamknutí iPhonu.

Zdroj: Apple Watch

Nejlepší by bylo, kdyby iPhone rozpoznával alespoň část obličeje nad rouškou. Pokud samozřejmě iPhone zjistí, že roušku nemáte, tak se automatické odemknutí pomocí Apple Watch nenabídne. Doufejme, že se tato funkce dočká ještě dalšího vylepšení. Otázkou pak zůstává, zdali bude funkce k dispozici i po pandemii či nikoliv. Svým způsobem se dá také tvrdit, že by tato nová funkce mohla přinutit uživatele iPhonů s Face ID a Apple Watch více nosit roušky bez nutností jejich sundávání pod nos. Všeobecně jsem čekal, že funkce bude, jak už to bohužel bývá, nespolehlivá a bude fungovat jen v jednom z deseti případů. To se ale naštěstí neděje a zatím se mi nestalo, že by Face ID nedokázalo rozpoznat roušku, a že by tedy nedošlo k odemčení pomocí Apple Watch.