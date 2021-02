V další verzi iOS 14 dorazí novinka, která výrazně zvýší vaše digitální soukromí

Pokud vám záleží na digitálním soukromí, další verze iOS 14, iPadOS 14 a tvOS 14 vás zcela určitě velmi potěší. Apple do ní totiž konečně nasadí vloni představenou funkci ve formě správy sledování uživatelů aplikacemi, díky čemuž bude možné právě aplikacím jednoduše odepřít možnosti vašeho sledování a tím zamezit například zobrazování personalizované reklamy a tak podobně. To jinými slovy znamená, že o vás vývojáři aplikací a webů nebudou mít žádná data, nebudete-li jim je vyloženě chtít poskytnout.

S novinkou pro ochranu digitálního soukromí uživatelů se Apple pochlubil už loni v červnu na WWDC s tím, že by jí rád uvedl do provozu v září, tedy v některé z prvních verzí iOS 14. Její dokončení se však protáhlo, což s sebou nakonec přineslo i více času pro vývojáře pro nasazení potřebných softwarových řešení pro jejich aplikace, které se budou muset uživatelů skrze vyskakovací okna nově ptát na povolení pro sledování jejich činnosti. Možnost pro správu sledování aplikacemi pak přibude i do nastavení systému, ve kterém jej bude možné jak zakázat, tak i povolit a to samozřejmě každé aplikaci zvlášť.

Kdy přesně má Apple vydání iOS 14.5 v plánu je sice v tuto chvíli nejasné, s ohledem na standardní délku testování nové verze OS, která se pohybuje kolem čtyř až šesti týdnů se však dá očekávat, že se tak stane v průběhu března. Novinka bude nicméně dostupná už od prvních bet nových systémů, jejichž start testování proběhl včera večer. Dá se proto očekávat, že se díky tomu již brzy dočkáme nálože dalších informací, které nám funkčnost celé novinky poodhalí.